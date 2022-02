B1: inattesa sconfitta di Busnago nello scontro salvezza con Almenno

Sabato 12 febbraio la quinta giornata di ritorno del campionato nazionalie di B1 femminile di volley ha regalato poche soddisfazioni alla formazione del Busnago Volleyball Team. Ci si aspettava infatti una giornata diversa per il ritorno in campo in gara ufficiale dopo quasi due mesi tra sosta natalizia e rinvii per l’emergenza Covid-19. In particolare, è stata inattesa la sconfitta della squadra guidata da coach Mario Motta e Sara Ouarga, battuta in trasferta dal Chorus Lemen Almenno (Bergamo), penultima forza del girone con una sola vittoria all’attivo prima di pochi giorni fa appunto.

Si tratta di un risultato che complica ancora di più la corsa delle busnaghesi alla salvezza, giunto al termine di un match sempre all’inseguimento delle avversarie. Questo il commento di coach Motta a fine match: “Abbiamo incontrato un avversario diretto che ha recuperato tutti i giocatori, quindi con una competitività migliore rispetto all'andata. La differenza nel risultato l’hanno fatta gli errori: ne abbiamo commessi una media di 10 a set, a parte il secondo che infatti siamo riusciti a vincere. La partita è stata giocata con determinazione e a tratti molto combattuta. Ho visto cose buone nel gioco da cui dobbiamo ripartire. Ora sulla carta abbiamo partite complicate, ma noi dobbiamo cercare punti su tutti i campi. Certamente ci proveremo”.

Le busnaghesi sono attese ora da due incontri impegnativi: martedì 15 febbraio alle 21.00 sul campo del Chromavis Abo Offanengo (Cr), terza in classifica con 27 punti, poi sabato 19 febbraio alle 18.30 al PalaBusnago contro Pallavolo Don Colleoni (Bg), quinta a quota 22 e reduce dalla vittoria esterna sul campo della capolista Costa Volpino. Il tabellino del match:

Chorus Lemen Almenno - Dolcos Volley Busnago 3-1 (25-21, 24-26, 25-19, 25-19)