B1. Prestazione incolore di Busnago Visette a Trescore Balneario: Don Colleoni vince 3-0

Terzultima fatica stagionale per il Busnago Visette, fanalino di coda del girone B della Serie B1 di volley femminile che attende soltanto la fine di quello che è stato un campionato a dir poco tribolato. Le bianconere sono già certe da tempo della retrocessione in B2 e non è facile disputare i match senza obiettivi, se non quello di far crescere le giovani. Ieri è arrivato l’ennesimo ko, per la precisione contro la Pallavolo Don Colleoni. A Trescore Balneario le brianzole si sono arrese in tre set, raggranellando sempre meno punti e dando l’impressione di mollare il match una volta intuita l’impossibilità di portare a casa qualche punto.

Il primo parziale è stato quello in cui Busnago ha giocato meglio, fermandosi comunque a 17 punti. Il bottino si è assottigliato di poco nella frazione di gioco successiva. Le padrone di casa hanno raddoppiato con un 25-15 che testimonia quanto la partita sia stata sempre nelle loro mani. Da dimenticare il terzo parziale, il peggiore di giornata come ben certificato dai 9 punti che hanno permesso a Don Colleoni di chiudere in fretta la pratica e portarsi a casa la posta piena. Tra una settimana la squadra di coach Delmati avrà un altro avversario bergamasco, la Warmor Gorle in lotta per la permanenza nella categoria. Il tabellino del match:

PALLAVOLO DON COLLEONI-BUSNAGO VISETTE 3-0 (25-17; 25-15; 25-9)

DON COLLEONI: Rossi G., Locatelli, Odoli (L), Rossi N., Colò, Rettani, Baldi, Gitti, Grippo, Baccolo, Lodi. All. Bonetti

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati