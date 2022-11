B1: la prima gioia di Concorezzo, il 3-1 ai danni di Palau è più che meritato

Tre punti tanto attesi, ma forse non nella giornata odierna. La Pallavolo Concorezzo ha ospitato questo pomeriggio una delle avversarie più ostiche del girone B della B1 di volley femminile, la Capo d’Orso Palau. La squadra sarda ha dominato lo scorso campionato nella stessa categoria, sfiorando per un soffio la promozione in A2. Al Palazzetto di Via La Pira, dunque, serviva la partita perfetta per invertire un trend preoccupante. Dopo quattro sconfitte consecutive, il quinto match delle brianzole è stato quello giusto per conquistare i primi tre punti, un 3-1 quasi insperato e che ha per questo un sapore ancora più dolce.

Le ragazze di coach Bonollo sono riuscite a cancellare lo zero in classifica con una prestazione gagliarda e maiuscola, quella che d’ora in poi dovrà caratterizzare ogni turno di Concorezzo. I primi due set di oggi sono stati esemplari da questo punto di vista. Le lombarde hanno vinto entrambi di misura (21 punti per Palau nel primo parziale e 23 nel secondo), dimostrando di avere una soglia dell’attenzione altissima contro una formazione di questo livello.

Nella terza frazione di gioco, poi, Palau ha cercato di riscattarsi (tra l’altro per la Capo d’Orso è il secondo ko consecutivo contro un avversario della provincia di Monza-Brianza). Il momentaneo 1-2 non ha fatto tremare le gambe alle padrone di casa che con un set ai limiti della perfezione (appena 15 i punti concessi alle “orsette”) hanno chiuso definitivamente i giochi.

Che sia cominciato un nuovo campionato per Concorezzo? È presto per dirlo, ma per una prima risposta si dovrà attendere una settimana. La Robosystem sarà di scena in Sardegna contro l’altra squadra isolana del girone, la PGS San Paolo, un’altra occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-CAPO D’ORSO PALAU 3-1 (25-21, 25-23, 21-25, 25-15)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo

PALAU: Severin, Bellanca, Ghezzi, Malinov, Mezzi, Cossu, Caruso, Menardo, Bisegna, Chirico, Degortes, Leone. All. Guidarini