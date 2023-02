B1: prosegue la serie negativa del Busnago Visette, in Brianza passa anche la Pro Patria

Un misero bottino di 4 punti e un ultimo posto che diventa, di giornata in giornata, sempre più solitario. La tormentata stagione del Busnago Visette è ripresa ieri con la prima gara del girone di ritorno che purtroppo è coincisa con la nona sconfitta consecutiva delle brianziole. Nonostante una prova dignitosa, le bianconere non sono riuscite a vincere nemmeno un set, lasciando alla Bracco Pro Patria l’intera posta in palio al termine di parziali tutto sommato equilibrati.

La zona salvezza del girone B della Serie B1 di volley femminile si sta trasformando in un vero e proprio miraggio: il quartultimo posto occupato da San Paolo, infatti, dista ben dieci lunghezze. I punteggi, tutti piuttosto identici nelle dimensioni, potrebbero far pensare a un grande rimpianto da parte delle padrone di casa. In realtà la Pro Patria è riuscita a gestire senza grossi affanni i propri vantaggi, lasciando tra sé e le brianzole una manciata di punti, il quantitativo giusto per chiudere i parziali in tutta tranquillità.

Il 25-21 della prima frazione di gioco è stato “bissato” anche nella terza, mentre il set di mezzo è terminato 25-22. Busnago può forse mangiarsi le mani per essere arrivata a poca distanza dalla Bracco in ogni parziale, ma il risultato non è sembrato mai in discussione. Fra una settimana le bianconere brianzole affronteranno la prima trasferta del girone di ritorno: la squadra sarà impegnata sul campo dell’Enercom Crema che ha appena perso il quarto posto in classifica. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-BRACCO PRO PATRIA 0-3 (21-25, 22-25, 21-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati.

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone