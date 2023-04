B1. Quinta vittoria di fila per Concorezzo che si allontana dalla zona retrocessione

La Robosystem Concorezzo batte il cinque con una forza inaudita, tanto da scombussolare le zone basse del girone B della Serie B1 di volley femminile. La quinta vittoria consecutiva della formazione biancorossa, un bel 3-1 interno ai danni del Progetto Valtellina, consente alle ragazze di coach Angelescu di fare un bel passo in avanti verso la salvezza. Il traguardo non è semplice da raggiungere, ma con questo spirito il team brianzolo ha tutte le carte in regola per festeggiare a maggio qualcosa di importante. Il contemporaneo ko della Warmor Gorle ha inoltre agevolato il sorpasso della stessa Concorezzo nei confronti delle bergamasche.

Se il campionato finisse oggi, la Robosystem dovrebbe giocarsi la permanenza nella categoria proprio contro Gorle, una prospettiva che fino a qualche tempo fa sembrava quasi impossibile. Casualmente, tra una settimana le biancorosse se la vedranno in trasferta contro la Warmor in quello che è uno scontro diretto che promette scintille. Il primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio che si è spezzato soltanto negli scambi conclusivi. Concorezzo ha indovinato il break decisivo e il 25-22 ha premiato la squadra di casa con un 1-0 sudato ma prezioso.

Nel secondo parziale non si è fatta attendere la reazione del Progetto Valtellina: l’1-1 nel conto set è maturato al termine di una frazione di gioco in cui le ospiti hanno gestito al meglio il vantaggio, lasciando il team brianzolo sempre a debita distanza. Il terzo e il quarto set, invece, sono stati interamente di marca concorezzese. La formazione di Delebio non è riuscita ad andare oltre, rispettivamente, ai 19 e 20 punti, lasciando strada alla Robosystem verso il suo quinto acuto consecutivo. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-PROGETTO VALTELLINA 3-1 (25-22, 18-25, 25-19, 25-20)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego, Foscari. All. Angelescu

VALTELLINA: Callina, Pedrotti (L), Ruffa (L), Zanella, Scurzoni, Bughignoli, Longa, Micheletti, Bini, Bianchini, Minarelli, Pizzocaro, Gerosa. All. Colombo