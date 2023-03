B1. La resistenza di Busnago contro la capolista Costa Volpino dura un set

Ben 43 punti di differenza, soltanto vittorie da una parte e quasi solo sconfitte dall’altra: il prematch di CBL Costa Volpino-Busnago Visette non lasciava tante speranze alle brianzole, il più classico dei testacoda, affrontato comunque con grande dignità dalle bianconere. Il risultato finale ha rispecchiato i pronostici, uno 0-3 in cui però si può salvare il primo set. Negli altri due parziali, invece, è emersa la supremazia delle bergamasche che sono la miglior capolista in assoluto di tutta la Serie B1 di volley femminile (un dettaglio di non poco conto).

Come già anticipato, Busnago ha provato a frenare l’impeto delle padrone di casa nella prima frazione di gioco, riuscendo però a fermarsi a quota 20. Una distanza così corta è senza dubbio un merito per le brianzole che non si sono più ripetute nel resto del match. I 12 punti raggranellati nel secondo parziale hanno ristabilito immediatamente le distanze, poi nel terzo set Costa Volpino ha fatto addirittura meglio, lasciando Busnago miseramente ferma a quota 9.

La matematica ancora non condanna questa formazione giovanissima, dunque bisognerà dare il meglio fino alla fine del campionato, a partire dalla prossima settimana. Fra sette giorni le bianconere ospiteranno la VAP Piacenza che è ugualmente in lotta per la permanenza nella categoria: è l’occasione giusta per lanciare un segnale potente. Il tabellino del match:

CBL COSTA VOLPINO-BUSNAGO VISETTE 3-0 (25-20, 25-12, 25-9)

COSTA VOLPINO: Pozzoni, Bordignon, Imperiali, Dell’Orto, Agazzi, Coulibaly, Seghezzi, Crespi, Tosi, Pacchiotti, Rosso, Tomasi, Tangini. All. Cominetti.

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati.