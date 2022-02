B1: riscatto e sorpasso per la Dolcos Busnago che non lascia scampo a Don Colleoni

Il riscatto non si è fatto attendere. La Dolcos Busnago ha sfoderato una prestazione di livello superiore, quella che serviva per battere Don Colleoni in casa e uscire finalmente dal pantano della zona retrocessione del girone B. Il risultato di ieri è stato messo in bilico soltanto nel terzo set, poi però le ragazze di coach Motta hanno chiuso i conti con una pallavolo di buona fattura. Matteo Prezioso schiera Milani in regia, Rossi Noemi opposta, Simpsi e Tonello attaccanti di palla alta, Cigarini e Campagnolo al centro, Mainetti libero.

Motta per le padrone di casa manda in campo Erba in palleggio, Rossi opposta, Bonetti e Cornelli in posto quattro, Guglielmi – Crippa al centro e Foscari libero. Il primo set vede subito avanti le padrone di casa 5-1, le orobiche provano a stare al passo ma il gioco non decolla ed è sempre Busnago a condurre: 15-7. Nulla cambia nell’inerzia del parziale che termina con un eloquente 25-13.

Le ospiti partono meglio nella seconda frazione (3-6), ma le brianzole sono più efficaci e trovano il pareggio 9-9; allungo ancora di Don Colleoni che però resta troppo falloso e chiudono ancora le padrone di casa sul 25-18. Il terzo parziale inizia con una fase punto a punto (6-6 )e si continua così praticamente fino alla fine (14-14 e 19-19); due attacchi di Fontana valgono il 24-26 con la gara riaperta e il 2-1 nel conto dei set.

Rossi prova a suonare la carica e a tenere in gara le compagne con il 2-4 iniziale; gli errori di Don Colleoni però sono sempre in agguato (13 a fine set) e sono ancora le padrone di casa ad allungare sul 14-11 e poi sul 18-14. Sul 23-19, le bergamasche tentano la rimonta, ma sono ancora le brianzole a chiudere il set (25-23) e soprattutto la gara. Il tabellino del match:

DOLCOS BUSNAGO-PALLAVOLO DON COLLEONI 3-1 (25-13, 25-18, 24-26, 25-23)

BUSNAGO: ERBA BEATRICE 2, FOSCARI FEDERICA, FENZIO SOFIA, PISTOCCHI SARA, CORNELLI CAMILLA 23, SARTI CIPRIANI VALENTINA, BONETTI MARIKA 17, CRIPPA FRANCESCA 9, DITOMMASO NADIA, ROSSI NADIA 7, ZONTA SARA, COLOGNO MARGHERITA, GUGLIELMI ANIKA 8. Allenatore: MOTTA MARIO

DON COLLEONI: CIGARINI CATERINA 12, VOLONTE' FRANCESCA, LOCATELLI GIORGIA, MAINETTI RACHELE, ROSSI NOEMI 22, SIMPSI ADRIANA 4, TONELLO ELISA 9, MILANI SERENA 3, CAMPAGNOLO BENEDETTA 2, FONTANA FEDERICA 7, ROSSO MARGHERITA, MOLINARI TOSATTI CLELIA. Allenatore: PREZIOSO MATTEO