B1. Robosystem Concorezzo infinita! Batte Don Colleoni e si giocherà la salvezza tra una settimana

Una cosa è certa: con la Robosystem Concorezzo non ci si annoia di certo in campionato, come ben testimoniato dal girone di ritorno e soprattutto dalle ultime partite disputate dalla formazione brianzola. Ieri sera è arrivato un rotondo successo ai danni della Pallavolo Don Colleoni, tre punti che significano molto in termini di classifica. Le ragazze di coach Angelescu sono ancora al terzultimo posto del girone B della Serie B1 di volley femminile, ma la questione salvezza è aperta come non mai.

Le biancorosse hanno 28 punti e in questo momento disputerebbero il play-out per rimanere nella categoria visto che hanno una sola lunghezza di distanza dalla quartultima piazza: San Paolo Cagliari ha 29 punti e neanche Gorle è al sicuro con i suoi 30 punti complessivi. Può succedere dunque di tutto fra una settimana: la Robosystem andrà a far visita a una già tranquilla Enercom Crema che però non vorrà sfigurare nell’ultimo incontro casalingo stagionale, mentre San Paolo sarà di scena nella bergamasca proprio contro il Don Colleoni.

Gorle, poi, riceverà un già salvo Progetto Valtellina. Tornando al match di ieri, Concorezzo ha letteralmente dominato il primo set, lasciando le briciole alle avversarie (25-11). Molto più equilibrati gli altri due parziali, in cui Don Colleoni ha racimolato 20 e 21 punti. Non c’è stata comunque storia e con questo atteggiamento il team brianzolo può andare davvero lontano. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-PALLAVOLO DON COLLEONI 3-0 (25-11, 25-20, 25-21)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego, Foscari. All. Angelescu

DON COLLEONI: Rossi G., Locatelli, Odoli (L), Rossi N., Colò, Rettani, Baldi, Gitti, Grippo, Baccolo, Lodi. All. Bonetti