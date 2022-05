B1: salvezza imprevista ma ancora più bella per la Dolcos Busnago

Non succede, ma se succede…Si pronuncia spesso questa frase in ambito sportivo quando ci si augura una combinazione di risultati non impossibile, ma comunque difficile. È quanto accaduto alla Dolcos Busnago che può finalmente festeggiare la salvezza nel campionato di Serie B1 grazie a una classifica che si è rivelata davvero interessante nel girone B.

Le brianzole si sono sbarazzate in tre set di Costa Volpino al PalaBusnago, un successo non scontato visto che l’avversaria ha chiuso la stagione al terzo posto e sognato fino all’ultimo la partecipazione ai play-off. Le ragazze di coach Motta, però, sono state più determinate e non ce n’è stata per nessuno. La vittoria non era sufficiente per respirare, fortunatamente ci ha pensato Volano a battere l’ATA Trento nel derby e lo scenario che si è concretizzato non era facilmente immaginabile alla vigilia.

Busnago e Trento hanno chiuso a quota 28 punti, ma le brianzole hanno potuto contare su un migliore quoziente set e si sono salvate senza il supplemento dei play-out che invece coinvolgeranno le trentine (sfida di andata e ritorno contro l’Enercom Crema). Come canta Cesare Cremonini, “amerai il finale” e i tifosi della Dolcos non possono che amare quello che si è profilato sabato. Il tabellino del match:

DOLCOS BUSNAGO-COSTA VOLPINO 3-0 (25-20; 25-20; 25-16)

BUSNAGO: Erba, Fenzio, Pistocchi, Cornelli, Sarti, Cipriani, Bonetti, Crippa, Ditommaso, Rossi, Zonta, Cologno, Gugliemi, Foscari. All. Motta

COSTA VOLPINO: Bonomi, Giudici, Angelini, Dell’Orto, Tangini, Pozzoni, Zardo, Pezzoli, Monti, Seghezzi, Reggio, Pacchiotti, Rivoltella. All. Cominetti