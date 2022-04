B1: sconfitta con tanti rimpianti per la Dolcos Busnago, un solo punto contro Volano

Il sabato prima della sosta per la Pasqua ha regalato untolo punto alla Dolcos Busnago: sconfitta al quinto set con un po’ di rammarico per l’esito del quarto parziale, ma comunque la classifica viene ulteriormente smossa. Dopo la bella impresa di sabato scorso in casa della Walliance Ata Trento, la squadra di coach Motta è tornata al PalaBusnago per affrontare un’altra formazione trentina, il Rothoblaas Volano, nel recupero della seconda giornata di ritorno.

Le leonesse non sono riuscite a replicare il risultato dell’andata (vittoria in trasferta per 3-1), cedendo al tie-break dopo essere state avanti 2-1, con il rimpianto di potersi giocare meglio il finale di quarto set. Questo è stato il commento dell’allenatore a fine gara: “Abbiamo giocato una buona partita, alla fine ci sono mancate le forze: è la prima volta che giochiamo cinque set nel campionato e si è notato. Ma un punto è senza dubbio prezioso. Ora avremo due partite sulla carta impossibili, ma ci proveremo, perché nulla è scontato. Anche le nostre concorrenti avranno partite impegnative, quindi niente è ancora compromesso”.

Prossimo impegno, dopo la sosta pasquale, sabato 23 aprile alle 21:00 in trasferta contro la Pallavolo Picco Lecco, seconda forza del girone ancora in corsa per il primo posto, nel recupero della terza giornata di ritorno. Nel match dell’andata le lecchesi espugnarono il PalaBusnago in tre set. Il tabellino del match:

DOLCOS BUSNAGO-ROTHOBLAAS VOLANO 2-3 (25-17, 12-25, 25-22, 22-25, 8-15)

BUSNAGO: Erba, Fenzio, Pistocchi, Cornelli, Sarti, Cipriani, Bonetti, Crippa, Ditommaso, Rossi, Zonta, Cologno, Gugliemi, Foscari. All. Motta

VOLANO: Bonafini, Petruzziello, Tresoldi, De Val, Pucnik, Bellini, Pierobon, Tomasi, Tasholli, Civetta, Galbero, Cramerotti. All. Parlatini