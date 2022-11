B1: trasferta amara per Busnago Visette in quel di Delebio, il Progetto Valtellina vince 3-1

Niente da fare, anche la trasferta di Delebio non ha riservato grandi gioie a Busnago Visette, formazione che continua a rimanere fanalino di coda del girone B della Serie B1 di volley femminile. Contro il Progetto Valtellina, le brianzole sono state realmente pericolose soltanto nel terzo set in cui hanno dimezzato lo svantaggio, il classico fuoco di paglia di una partita nata male e finita peggio. C’è comunque da dire che la squadra di coach Delmati è rimasta molto vicina nel punteggio in ogni parziale, una magra consolazione purtroppo.

Il Progetto Valtellina ha avuto il merito di sbloccare in proprio favore un primo set molto equilibrato in cui non sembrava volesse prevalere nessuna squadra. Il 25-21 ha reso più convinte le giocatrici di casa che infatti si sono ripetute anche nel parziale successivo. Busnago ha provato ancora di più a rimanere attaccato nel punteggio, ma ha conquistato solamente un punto in più rispetto al set precedente, troppo poco per impensierire le locali e impedire il 2-0.

Nella terza frazione di gioco, il match è sembrato riaprirsi, ma poi nel quarto parziale la formazione di Delebio è tornata a giocare in modo più accorto e ha chiuso definitivamente i giochi per il 3-1 che ha fatto gioire il pubblico di casa. Tra una settimana Busnago Visette proverà a dimenticare questa ennesima giornata storta nella partita con la P maiuscola, il derby brianzolo contro la Robosystem Concorezzo. Il tabellino del match:

PROGETTO VALTELLINA-BUSNAGO VISETTE 3-1 (25-21, 25-22, 23-25, 25-21)

VALTELLINA: Ferrario, Pedrotti, Ruffa, Zanella, Scurzoni, Bughignoli, Battaglini, Longa, Bini, Bianchini, Minarelli, Pizzocaro, Gerosa. All. Colombo

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati