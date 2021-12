B1: trasferta bergamasca per Busnago, a Gorle bisognerà interrompere la serie negativa

Il calendario del campionato nazionale di Seriefemminile di volley propone per domani,l’ottava giornata di andata, con la formazione delsi sta avvicinando con uno stato d’animo contrastante. La, guidata dai coach, sarà impegnatasul campo del. Dopo un avvio di campionato molto positivo le bergamasche sono reduci da due sconfitte consecutive nei derby d’alta quota contro Costa Volpino e Pallavolo Don Colleoni.

Le leonesse stanno attraversando un periodo tribolato per diversi infortuni e acciacchi fisici. Questo il commento di coach Motta: “Sabato abbiamo una partita senza dubbio complicata, contro un avversario solido, completo in tutti i fondamentali e con giocatrici di esperienza. Ma nella pallavolo il risultato lo si vede alla fine e non abbiamo nulla da perdere. Sicuramente sotto questo aspetto saremo temibili”.