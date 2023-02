B1.Trasferta sarda amara per Busnago Visette che perde la sfida salvezza contro San Paolo

Quattro punti complessivi e l’undicesima sconfitta consecutiva in campionato. Si fa, di giornata in giornata, più complicato il cammino della Busnago Visette nel girone B della Serie B1 di volley femminile. La formazione brianzola non è riuscita a far proprio nemmeno la sfida salvezza contro San Paolo Cagliari, una lunga trasferta che si sapeva fin dall’inizio sarebbe stata impegnativa. In Sardegna le ragazze di coach Delmati sono partite con il freno a mano tirato, provando a impensierire seriamente le padrone di casa soltanto nel secondo set.

Fra una settimana ci sarà un nuovo avversario isolano da affrontare, ma fra le mura amiche: il prossimo 4 marzo al PalaBusnago arriverà infatti la Capo d’Orso Palau rinfrancata dal successo in rimonta sulla VAP Piacenza. Tornando alla partita di ieri, il primo parziale ha fatto registrare una performance troppo timida da parte delle bianconere, capaci di raggranellare una miseria di punti (appena 13 per la precisione).

La seconda frazione di gioco è andata decisamente meglio e sarà quella da cui dovrà ripartire Busnago nelle prossime settimane. Il 25-20 è stato senza dubbio un passo in avanti rispetto a quanto visto pochi minuti prima ma non ha impedito alle padrone di casa di raddoppiare. Il 25-18 di San Paolo nel terzo parziale ha poi chiuso i giochi in maniera definitiva. Il tabellino del match:

SAN PAOLO CAGLIARI-BUSNAGO VISETTE 3-0 (25-13; 25-20; 25-18)

SAN PAOLO: Hollecker, Lusci, Ciurli, Silvestre, Ciani, Ragone, Dimitrova, Marongiu, Barbolini, Valente, Farris, Masala, Chiesa. All. Gramignano

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati.