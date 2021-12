B1: vittoria col brivido per la Dolcos Busnago, 3-1 contro Bedizzole e +2 sulla zona calda

Pronostico rispettato, con qualche sofferenza di troppo, per lanel nono turno di Serie B1 femminile. La squadra guidata da coach, che al PalaBusnago supera la giovane formazione bresciana del, fanalino di coda ancora a quota 0. Primo set sempre in rincorsa per le leonesse (4-8, 14-16, 18-21), che impattano sul, prima di cedere ai vantaggi. Pronta la reazione nel secondo, dominato fin dai primi scambi (8-1, 16-10, 21-13).

Avvio di terza frazione favorevole alle ospiti (5-8), poi le padrone di casa mettono la freccia (16-10, 21-17); nel finale le bresciane rientrano pericolosamente, ma questa volta le leonesse riescono a piazzare la zampata vincente. Senza storia il quarto parziale, con Busnago padrone del campo che incamera i tre punti in palio.

Questo il commento di mister Motta: “Come previsto il risultato non era scontato e infatti non lo è stato. Il primo set è stato quello in cui Bedizzole ha sbagliato di più, ma noi non siamo stati capaci di approfittarne. Poi la partita l'abbiamo condotta in modo splendido nel secondo e nel quarto set. Nel terzo, finito ai vantaggi dopo essere stati avanti, ci ha aiutato un pizzico di fortuna. Brave a incassare i tre punti, ora ci attende la partita più importante, che giocheremo mercoledì 22 dicembre in casa contro Crema: avremo bisogno del sostegno del pubblico al nostro palazzetto“.

Prossimo impegno mercoledì 22 dicembre alle 21.00 al PalaBusnago contro Enercom Fimi Crema (Cr), che occupa attualmente il quartultimo posto e tallona le busnaghesi a -2. Il tabellino del match:

DOLCOS BUSNAGO-GREEN UP BEDIZZOLE 3-1 (27-29, 25-13, 27-25, 25-17)

Busnago: Erba, Bizzotto, Pistocchi (L), Sarti Cipriani, Bonetti, Crippa, Ditommaso, Rossi, Zonta, Cologno, Radice (L), Guglielmi, Meneghello. All.: Motta

Bedizzole: Macobatti, Marchesini, Populini, Marinoni, Sturniolo, Moriconi, Tagliani (L), Penocchio, Cecchetto, Corella, Bottarelli (L), Okonofua, Comoletti, Uzunova. All.: Polito