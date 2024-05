È brianzolo uno degli arbitri di pallavolo più bravi del mondo

Si è concluso in Bulgaria il corso europeo per candidati arbitri internazionali, al quale ha preso parte l'ufficiale di gara italiano Stefano Nava. L'arbitro lombardo ha superato brillantemente le prove previste dal corso, guadagnandosi con merito la candidatura ad arbitro internazionale. Questo risultato conferma per l'ennesima volta l'altissimo livello del movimento arbitrale italiano, uno dei fiori all'occhiello della Federazione Italiana Pallavolo.

Nato a Monza il 5 dicembre 1989, nella vita è Senior Manager di una società multinazionale che opera nel campo della consulenza manageriale. Ha iniziato ad arbitrare nel 2005 all'età di 16 anni. Nel 2008 passa al Ruolo Regionale e nel 2012 al Ruolo B; dalla stagione 2019/2020 appartiene al Ruolo A. Ha fischiato alle Finali Nazionali U17M, U18M, U20M e ha diretto la finale 1° e 2° posto della Del Monte Junior League del 2019. Nel 2022 ha diretto in qualità di primo arbitro la finale della prima edizione della Del Monte Coppa Italia A3.