Volley A3, Brugherio perde anche a Fano e l'ultimo posto in classifica è tutto suo

Ancora ultimo posto in classifica, ma non così distante dalla penultima posizione. La Gamma Chimica Brugherio perde anche a casa di Fano e rimane così ultima in classifica con 4 punti appena. "È stata una partita che non siamo riusciti a interpretare nella maniera corretta, - ha detto coach Durand - volevamo essere più aggressivi in fase break e invece loro hanno ricevuto meglio di noi. I loro battitori in salto ci hanno creato grossi problemi. Alla fine, tranne nel secondo set dove siamo riusciti a rientrare, loro sono stati più precisi di noi in ogni fondamentale, vincendo meritatamente. Noi dobbiamo trovare più carattere".

Fano da un bel benvenuto 7-3 e poi scappa a tal punto che il tabellone dice 11-5 e 21-13. Non trova vie Brugherio e Fano conduce: 25-18. Il secondo set è simile anche se la partenza è diversa con Brugherio a stare agganciata 6-4, poi però un parziale di casa vale il 18-13 e poi il 20-13. Brugherio ha un sussulto e accorcia 23-20, lotta ma chiude Fano 25-23. Nel terzo set Brugherio resta in scia di Fano fino all'8-6 poi è ancora una volta la formazione di casa a scappare (10-6). Dopo il 20-14 stavolta la situazione non cambia e il finale dice 25-19.

Vigilar Fano: Zonta, Stabrawa 21, Gozzo 15, Nasari 10, Bartolucci 7, Ferraro 5, Cesarini L, Chiapello NE: Carburi, Galdenzi, Bernardi, Gori, Roberti L.