Volley A3, Delvecchio è il nuovo preparatore atletico dei diavoli di Brugherio

Nuovo volto in casa Diavoli. Giovane, classe 1995, ma già con esperienze nel campo della preparazione fisica nel volley, Andrea Delvecchio sarà il nuovo preparatore atletico dei Diavoli Rosa dove seguirà la Serie A3 e le squadre Diavoli Power del settore giovanile, raccogliendo così l’importante eredità lasciata dai suoi predecessori.

Laureato nel 2017 in Scienze Motorie presso l’università Cattolica di Milano, nel corso degli anni ha ottenuto diverse certificazioni e seguito vari corsi in ambito Strength & Conditioning, curriculum arricchito inoltre dalla specializzazione come osteopata presso il Tcio Milano, ed è ora pronto, con ambizione, determinazione ed entusiasmo ad accettare la sfida della Serie A, prima sua esperienza in un campionato di Lega, e di lavorare insieme ai giovani talenti del nostro settore giovanile.