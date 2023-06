Volley A3, Brugherio saluta il suo capitano che vola in Superlega

Un saluto che dispiace ma non troppo data la motivazione. Il capitano dei Diavoli Rosa di Brugherio Andrea Innocenzi saluta la sua squadra per un grande salto: la massima serie.

Il centrale classe 2000 infatti per la prossima stagione vestirà la maglia della Powervolley Milano. Un'occasione da non perdere per un atleta che praticamente ha sempre indossato la stessa maglia, dalla serie D fino alla serie A3. Ora l'esperienza alla corte di coach Piazza.