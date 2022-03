Volley A3, Brugherio vince solo un set con Fano

Squadra in casa

Squadra in casa Brugherio

Il primo set fa ben sperare, ma gli altri tre sono tutti degli avversari. La Gamma Chimica Brugherio perde 1-3 in casa contro la Vigilar Fano e la sua posizione in classifica è sempre più compromessa: 10 punti, ultima posizione, Bologna a 16 punti.

Il primo set è una lunga battaglia con la Vigilar a provare a scappare (7-10) e poi Brugherio a stare bene in scia (14-15). La formazione lombarda mette la freccia per il 22-19 e questo vantaggio dura fino al 26-24 e strappa un sorriso ai padroni di casa.

Fano si fa sentire (2-6), Brugherio non riesce a ricucire anche se per metà set rimane in scia (10-13). Fano vola sul 14-22 e il finale dice 16-25.

Il terzo set è la fotocopia del secondo, Brugherio dall'1-4 rimonta al 5-6, ma Fano scappa di nuovo e stavolta il divario è ancora più ampoio (13-22). La Gamma Chimica prova a ricucire ma è tardi: 17-25.

Il 5-5 iniziale è l'antipasto di un quarto set equilibrato (20-21). La Gamma Chimica non riesce a svoltare: 21-25.

Gamma Chimica Brugherio: Bonacchi 1, Mitkov 15, Compagnoni M. 6, Innocenzi 6, Piazza 4, Chiloiro 13, Colombo L., Bonisoli , Regattieri 2, Compagnoni F 3 NE: Eccher.

Vigilar Fano: Zonta 5, Stabrawa 21, Gozzo 16, Nasari 8, Bartolucci 11, Ferraro 9, Cesarini L, Chiapello, Carburi, Gori, NE: Galdenzi, Bernardi L, Roberti.