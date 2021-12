Volley A3, le altre provano a scappare, Brugherio perde ancora ed è ultima

Uno stop che fa ancora più male se si osservano i risultati anche dagli altri campi. La Gamma Chimica Brugherio perde in casa 0-3 contro Garlasco e rimane sempre più sola sul fondo della classifica. Sono 4 i punti per ora conquistati, davanti c’è Bologna che ha vinto con Porto Maggiore andando a 8 punti, e sopra ancora c’è Torino che ha vinto il derby con Savigliano e di punti ne ha 10. Sempre più in salita la squadra per la formazione lombarda.

Proprio Brugherio era partita bene nel set (14-11), poi Garlasco ha prima impattato 15-15 e poi messo la freccia fino al 19-25. Avvio da 5-10 per Garlasco che poi va per il 9-15; grande energia dei padroni di casa che con un break secco riportano in quota (15-18) e poi 18-19, ma chiude ancora l’avversario 21-25. Parità fino al 6-6, poi Garlasco si lancia sul 10-15, la Gamma Chimica accorcia al 19-22, ma passa Garlasco 19-25.

Gamma Chimica Brugherio: Mitkov (4), Compagnoni M, Colombo, Piazza (5), Innocenzi (7), Frattini (7), Bonisoli (1), Bonacchi (4), Chiloro (8), Colombo L, Compagni ne. All. Durand.

Volley 2001 Garlasco: Taramelli, Coali (2), Crusca (10), Testagrossa (1), Giampietri (3), Magalini (19), Mellano (1), Puliti (12), Petrone, Taramelli L, Pocerllo ne, Miglietta ne, All. Maranesi.