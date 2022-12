Volley A3, Brugherio fa un punto contro Garlasco

Il derby ad alta tensione tra la Gamma Chimica Brugherio e la Moyashi Garlasco, valido per l’11 giornata, è un tie break in cui la padrona di casa mette da parte un punto solo: 2-3 il finale. "Purtroppo per l’ennesima volta abbiamo sentito sin da subito la pressione. Non siamo riusciti ad entrare in campo liberi e spensierati, - ha detto il tecnoc Durand al termine - come invece dovremmo. C’è un’immaturità di gruppo che non riusciamo ad eliminare e che poi nel momento del bisogno si trasforma in tensione. Dobbiamo riuscire a lavorare meglio, ad ascoltare un pò di più e le partite che possiamo vincere dobbiamo riuscire a vincerle. Oggi è stata una partita giocata male, per noi era un’occasione per fare punti, è andata bene che siamo riusciti a farne uno. È stata una partita costruita sui nervi e non sul gioco. Abbiamo un giorno e a Monselice sarà sicuramente un’altra sfida delicata perchè è una partita che i ragazzi sanno che possono giocarla per vincere, può essere però un’altra occasione per provare ad uscire da queste situazioni. Speriamo di sfruttarla ma bisogna cambiare un pò di mentalità".

È subito battaglia il derby, subito punto a punto fino al 6 pari. L’ace di Peric conduce Garlasco al primo +2 (7-9) che presto diventa fuga 7-11. Necessita rinforzo dalla panchina la Gamma Chimica che torna da coach Durand due volte nel tempo di due punti quando Garlasco tocca quota 7-13. La missione di Durand trova terreno fertile in Chiloiro e Carpita che procurano il 10-15, aiutati da Van Solkema e dal fresco d’ingresso Selleri che a muro spinge il 16-19. Time out per gli ospiti. Belle le due diagonali di Chiloiro del 17-20, 18-21. Puliti aggredisce dai nove metri (18-23) e poi chiude 20-25.

Parte un passo avanti la Moyashi (4-5) ma Chiloiro rimedia subito il 6 pari. Inversione di ruoli a più riprese con Garlasco prima avanti 6-7 e poi a rincorrere 9-7 dopo il mani out di Van Solkema. Coach Bertini chiama tempo ma al rientro in campo Biffi colpisce due volte al servizio spingendo a 11-7 il vantaggio. Dopo la nuova chiamata in panchina, Garlasco guadagna il break del -1, bravi però i rosanero a respingere l’avanzata ancora con un Carpita che in attacco spinge forte e Chiloiro che è vincente al servizio per il 14-11. Ancora una reazione di Garlasco con Romagnoli, attacco e muro del 14-13 ma Brugherio è reattiva e torna a far male in battuta, questa volta con Carpita che si prende la scena per il 18-14. Interviene capitan Innocenzi al centro con la prima intenzione del 19-14 ed il muro del 21-15. Caianello e Baciocco tentano un riavvicinamento (23-17), 24-17 con l’ace di Bellucci, ma il set lo chiude Mati col primo tempo del 25-20.

Ancora partenza equilibrata (6-6). Il muro di Van Solkema crea il vantaggio 7-6, temporaneo visto che, dopo il time out di coach Bertini, Garlasco passa avanti (7-10) con ancora un feroce Puliti in battuta. Durand ferma il gioco ma al rientro Peric trova il punto diretto dai nove metri (7-11). Gran difesa di Marini attaccata in modo vincente da Van Solkema (9-12) ma, in un momento di scoramento, Brugherio scivola a -6 (10-16) con inevitabile time out. Il rientro in campo è convincente Innocenzi è protagonista dell’ottimo break che vede Brugherio macinare muri e punti dal 13-17 fino al 17-18. Clima acceso al Paolo VI che diventa rovente dopo la clamorosa svista arbitrale nella fase in cui Brugherio è letteralmente alle costole di Garlasco (21-23). Il rosso dato a Durand porta Garlasco al set ball che la formazione ospite non sciupa per chiudere 21-25 il parziale.

Scossone tra le fila Diavoli, Van Solkema inizia a trascinare 6-5 e Innocenzi incamera ancora un punto (7-5). Ace di Chiloiro, muro di Innocenzi, attacco di Van Solkema. Così Brugherio spinge 15-13, vantaggio che cresce dopo la prima intenzione di Biffi e l’attacco al centro del capitano (19-16). Le “vecchie” guardie Diavoli Innocenzi-Biffi sono scatenate e portano i rosanero al 22-18, 23-19 grazie al pallonetto di Chiloiro. Carpita realizza il mani out del 24-21 e chiude Van Solkema 25-22. Decisivo il tie break.

Si apre 1-3 il quinto set con la prima intenzione di Bellucci . La parallela di Chiloiro apre i giochi della Gamma Chimica che si assesta in parità grazie ad un altro attacco di Chiloiro (3-3). Quel che manca in battuta lo rimedia Carpita in attacco (4-5), che assalta Garlasco anche dai nove metri con l’ace del 7 pari. Il cambio campo vede Moyashi avanti 7-8, punteggio che si rigenera a favore dei Diavoli dopo l’attacco di Carpita e la prima intenzione di Biffi 9-8. Peric è la soluzione di Garlasco (9-9), Chiloiro quella di Brugherio (10-9). Sale in cattedra Puliti (11-13), Mati irrompe al centro con l’attacco del 12-13 ma due errori dei rosanero sono fatali e consegnano la vittoria a Garlasco che chiude il per 12-15 e la gara 2-3.

Banca Gamma Chimica Brugherio – Moyashi Garlasco (2-3) (20-25, 25-20, 21-25, 25-22, 12-15)

Gamma Chimica Brugherio: Biffi 7, Carpita 14, Innocenzi 14, Mati 6, Van Solkema 16, Chiloiro 15, Marini L, Consonni, Selleri, Ichino 1 Ne: Montermini, Sarto Allenatore: Danilo Durand.

Moyashi Garlasco: Bellucci 4, Giannotti 17, Peric 11, Romagnoli 6, Puliti 24, Baiocco 4, Calitri L, Caianiello 3, Accorsi, Agostini 1 Ne: Minelli, Giampietri Allenatore: Vittorio Bertini.