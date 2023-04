Volley A3, la salvezza di Brugherio passerà da gara 3

Serve gara 3. I diavoli rosa Brugherio soffrono il fattore campo e non riescono a conquistare fuori casa la salvezza in serie A3. Coach Danilo Durand: "Non abbiamo saputo soffrire e aver pazienza come successo in gara 1. Loro hanno giocato una grandissima partita, complimenti a loro, e noi non abbiamo saputo reggere questo loro ardore e ad opporre grande resistenza. Abbiamo poi sbagliato tanto, le percentuali sono completamente diverse dalla partita in casa nostra ed è stata una gara dove non siamo riusciti ad esprimerci. Azzeriamo tutto e prepariamoci a gara 3. Sarà una partita tiratissima, come lo è stata gara 1, e dovremo sicuramente soffrire un pò di più ma abbiamo tutte le possibilità di giocarcela".

Il finale è 3-0, gara 3 si gioca di nuovo fra le mura di casa domenica 23.