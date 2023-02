Volley A3, il palazzetto è sold out ma Brugherio non fa l'impresa con Parma

Il palazzetto è sold out ma l'impresa non c'è; la Gamma Chimica Brugherio nperde 3.1 contro Parma. "Abbiamo disputato una grande e bellissima partita, - ha detto coach Durand - sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi. Loro sono una squadra molto fisica e sapevamo che avrebbero potuto giocare molto forte, potendo contare su giocatori forti. Per tre set abbiamo giocato alla pari, in battuta-muro-difesa siamo stati di un’attenzione esagerata e abbiamo fatto veramente una grande prova. Peccato che alla fine dei set manca sempre quel qualcosa per chiuderli ed è ancora più un peccato quel quarto set dove abbiamo un pò mollato perchè questo gruppo, fatto di ragazzi eccezionali, non merita di subire quello che ha subito nell’ultimo parziale. I ragazzi che hanno giocato hanno fatto una grande partita. Menzione particolare per Carpita che aveva male ma ha giocato lo stesso e questo vuol dire tanto. Lui davvero eccezionale. Abbiamo poi registrato un tutto esaurito oggi ed è bellissimo giocare in una cornice di pubblico così".

La gara si apre all’insegna di Dimitrov che quota la WiMORE al 2-5, stacco ancor più netto dopo il muro di Fall con la Gamma Chimica in ricognizione in panchina sul 3-8. Parma continua ad avanzare con due ace consecutivi di Reyes che proiettano 3-11 gli ospiti. Brugherio ha ancora un pò di strada da fare per raggiungere Parma che, dopo il muro di Fall, è sempre in netto vantaggio (6-13) ma gli animi dei rosanero iniziano a cambiare. In poco tempo il divario si riduce fino al -4 con l’ace di Carpita e nel mentre i muri di Mati ed Ichino, servizi vincenti di Biffi e Carpita, solido anche in attacco. Arrivano altri due muri in casa Diavoli, quello di Ichino vale il 15-19, quello di Biffi il 17-20 e con la diagonale di Barotto del 19-20 scatta l’allarme in zona Parma che torna in panchina. Al punto di Reyes risponde al centro Mancini (20-21) e, dopo essere scivolata dei nuovo a -3 (20-23) dopo il muro di Fall ed il mani out di Dimitrov, Brugherio ridiscute il finale con Barotto in attacco ed il muro di Mati (22-23). Ancora un punto per il centrale Mati, il mani out del 23-24, ma il set si chiude con l’invasione a rete della Gamma Chimica 23-25.

Dura molto poco il vantaggio di Parma di avvio set (3-4). Il primo passo è il mani out di Ichino che porta a 4-4 il punteggio, poi Mancini al centro e Carpita in attacco, astuto col pallonetto del 4-5, deciso nei colpi del 6-5 e 7-5, calibrano il set a favore dei rosanero il cui vantaggio cresce sempre più. Barotto realizza il 9-6, Carpita il 10-6 e con l’ace di Biffi sull’11-6 Parma torna in panchina. Il set riparte così come si era interrotto, col punto diretto di Biffi (12-6), supportato dal mani out di Barotto, dal lungolinea di Ichino e dal primo tempo di Mati (15-8). Parma non trova soluzioni se non l’ace di Dimitrov del 16-10 dopo il secondo time out di coach Codellupi. Ma altrettanto potente e concreto dai nove metri è Barotto che realizza il 9-11. Nove metri vincenti anche per Ichino, due ace consecutivi con la Gamma Chimica che fissa il punteggio sul 22-13. Il trio Barotto-Mati-Carpita scrive la fine del set con attacco vincente dei Barotto, muro di Mati e mani out di Carpita. 25-16 e Brugherio mette sull’1-1 i giochi.

Equilibrata partenza nel terzo set 4-4. Il primo allungo di Parma arriva sul 7-9 dopo l’ace di Rossatti ma Barotto silura dalla seconda linea il 9-8. Ad aprire il primo varco per Parma è Reyes al servizio che produce il 10-13 ed il time out di coach Durand. Barotto rimette in pari a 12 e si prosegue in grande equilibrio (15-15) fino al sorpasso della Gamma Chimica con l’ace di Barotto (16-15), situazione di vantaggio che sale a +3 punti (19-16) dopo il pallonetto vincente di Carpita. Il cambio palla arriva col servizio in rete di Ichino (19-17) per poi assistere a due errori consecutivi dei rosanero che, sommati al muro di Fall, invertono nuovamente le sorti del parziale ora in mano a Parma 19-20. Chiama tempo coach Durand, al rientro Mancini mura il 20-20 e con la doppia di Parma arriva un nuovo cambio di regia; Brugherio passa dal 21-20 al 22-20 col prezioso ingresso in battuta di Selleri che realizza l’ace del 22-20. Reyes fa il buono ed il cattivo tempo per Parma dall’attacco del 22-23 al servizio out del 24-24. Arrivati ai vantaggi Brugherio non capitalizza ma ancora una volta si lascia beffare da un’invasione e dal muro di Parma che chiude 24-26.

Partenza di grande carattere per Brugherio che si affida ai nove metri di Carpita, doppio ace, per aprire 3-0 il set, carattere che la Gamma Chimica conserva fino al 6-4 con Ichino sempre a punto in attacco. Cambia presto rotta Parma che ritrova il vantaggio 6-8 dopo tre errori in fila dei rosanero che tornano in panchina da Durand. Il primo tempo vincente di Mati del 9-12 trattiene Parma che però va in volata col muro di Chakravorti (9-15) e l’ace di Dimitrov (9-16). Alla diagonale di Ichino (10-16) e al muro di Barotto (11-16) risponde di rabbia Fall al centro (11-17). La Gamma Chimica sempre con Ichino spinge e si porta a -4 (13-17). Ma dopo il time out di coach Codeluppi Parma non sbaglia più e, mentre Brugherio smarrisce certezze, i gialloblu si compattano e vanno chiudere 18-25 il quarto set con la gara che finisce 3-1 a loro favore.

Gamma Chimica Brugherio- WiMORE Parma (1-3 ) (23-25, 25-16, 24-26,18-25)

Gamma Chimica Brugherio: Biffi 6, Barotto 17, Mancini 6, Mati 11, Ichino 18, Carpita 12, Marini L, Selleri 1, Consonni, Montermini Ne: Frattini Allenatore Danilo Durand.

WiMORE Parma: Chakravorti 1, Dimitrov 25, Reyes 11, Sesto 2, Fall 11, Rossatti 9, Cereda L, Codeluppi, Colangelo, Beltrami 2, Ne: Bussolari, Chirila, Ferraguti, Zecca L Allenatore Codeluppi Andrea.