Volley A3, Brugherio ko anche nello scontro diretto con Torino: la classifica è sempre più buia

Quattro punti in classifica. E’ questa la situazione della Gamma Chimica Brugherio alla seconda giornata di ritorno del campionato di serie A3. Quattro punti che nel girone Bianco valgono il fondo estremo della classifica, la penultima, la Geetit Bologna è a 13 punti, lontanissima.

L’ultimo ko è arrivato nello scontro diretto contro la ViviBanca Torino: finale 1-3 (24-26; 25-22; 16-25; 22-25).

“Abbiamo giocato una partita con intensità maggiore rispetto al solito e questo ci ha portati a vincere, dopo molto tempo, un set che di sicuro farà morale nella squadra. Questo non toglie che ci sia anche rammarico per un terzo set non giocato e per il risultato finale della gara. Nel complesso, - ha commentato coach Traviglia - al servizio siamo stati molto incisivi, buona è stata la fase break e per i primi due set anche a muro abbiamo lavorato bene, fondamentale che è venuto però a mancare nel terzo e quarto. La strada è quella di continuare a lavorare in palestra per costruirci le certezze necessarie a risultare poi più concreti in partita. Spero che il set vinto restituisca ai ragazzi entusiasmo e voglia di fare bene”.

Gamma Chimica Brugherio: Bonacchi 3, Mitkov 30, Piazza 5, Chiloiro 8, Compagnoni M 5, Innocenzi 6, Colombo L, Regattieri NE: Compagnoni F.

ViviBanca Torino: Gonzi 1, Umek 23, Richeri 10, Genovesio 14, Maletto 13, Orlando 1, Valente L, Cian 4, Trojanski 1, Brugiafreddo, Carlevaris, Corazza Ne: Fabbri L