Volley A3, Brugherio ancora senza punti: “Abbiamo bisogno di tempo per ritrovarci”

La brutta notizia è che la vittoria non si fa ancora vedere, quella meno brutta è che l’ultimo posto è condiviso e che si può ancora tutto ribaltare. La Gamma Chimica Brugherio perde in casa contro Pordenone 0-3(31-33, 15-25, 18-25) e rimane sul fondo della classifica a quattro punti con Bologna e Torino che ha due match da recuperare.

Una settimana difficile per la formazione, con la partenza di Calarco che si è accasato a Sabaudia e Biffi fermo ai box per accertamenti di salute. E’ anche vero che Macerata è la capolista con solo una sconfitta all’attivo su otto giornate.

“Avevo chiesto ai ragazzi di mettere in campo una buona prestazione, - ha detto coach Durand - sapendo che non era questa una squadra per nulla facile da battere, soprattutto nel momento che stiamo attraversando. La settimana è stata anche questa difficile, Biffi è solo l’ultimo dei tanti che abbiamo fuori. I ragazzi nonostante i cambi di ruoli e l’assetto nuovo, con Mitkov opposto e Chiloiro in 4 dopo sette settimane che non toccava il campo, sono stati bravi, mi sono piaciuti, hanno avuto un bell’atteggiamento e per un set e mezzo, fino al 14-12 del secondo, abbiamo giocato assolutamente alla pari con loro. Sapevamo che Prata era una squadra con dei battitori al salto molto forti e nel primo set abbiamo subito 5 ace che sono quelli che poi hanno fatto la differenza perché invece in attacco e a muro abbiamo fatto meglio noi. Loro avevano questa carta da giocarsi, bravissimi ad averla sfruttata al meglio".

Secondo il tecnico serve tempo: "Ci sono tantissime note positive da cui ripartire, ovvio che dopo tre mesi così complicati non possiamo pensare di entrare in campo con una squadra come Prata e vincere. Bisogna continuare a lavorare, costruire nuove certezze, oggi qualcuna ce la siamo data, e abbiamo bisogno di un pò di tempo per ritrovarci completamente”.