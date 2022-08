Volley A3, Selleri promosso in prima squadra: chiude i palleggiatori di Brugherio

Pronto per il mondo dei grandi. Giacomo Selleri, prodotto della Gamma Chimica Brugherio, entra ufficialmente a far parte della prima squadra di serie A3, chiudendo così il reparto dei palleggiatori. Classe 2005, nelle ultime tre stagioni ha vinto quattro scudetti e da ultimo l'oro europeo con la nazionale U18.

Decimo atleta proveniente dal nostro settore giovanile annunciato in prima squadra, ottavo under 18 a comporre la rosa, Selleri è un giocatore abituato a correre, alle sfide, a misurarsi sempre con i più grandi. Sveglio e ambizioso, a soli 11 anni già diceva la sua nel campionato under 14 arrivando subito a essere protagonista delle finali nazionali. Da lì un crescendo di esperienze, titoli e successi.

La società decide già quest’anno di premiarlo affidandogli la regia dell’ under 20 nella prestigiosa competizione della Junior league organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A riservata ai soli club del consorzio. Anche qui ha battuto la concorrenza e ha portato la Gamma Chimica a vincere lo scudetto di Lega. Talento e disciplina nelle mani, osservatore e dalla spiccata capacità di far suo tutto ciò che gli viene detto e proposto, Selleri ha risposto presente alla chiamata nella prima squadra della sua società e sarà uno dei protagonisti della stagione 2022/23 di Serie A3 della Gamma Chimica Brugherio.

Il saluto di Selleri: “Sono molto felice del fatto che la società mi abbia dato fiducia e che mi stia permettendo di realizzare il sogno che un pò tutti abbiamo che è quello di arrivare a giocare in Serie A. Sono molto carico e pronto a dare il meglio di me, questo è solo un punto di partenza e ambisco a fare una bella stagione. Sono pronto ad imparare tutto il possibile e a dare il meglio di me per raggiungere gli obiettivi di squadra che sono senza dubbio fare un bel campionato e perché no arrivare ai play off e fare promozione. Bisogna essere ambiziosi e non porsi limiti, no? Un grande saluto va al pubblico dei Diavoli a cui chiedo il massimo supporto perchè, essendo noi una squadra giovane, la carica che arriverà fuori dal campo sarà fondamentale e potrà davvero fare la differenza durante le partite. In campo cercherò di portare il mio stile di gioco ma soprattutto di mantenere la squadra sempre unita e battagliera”.

Coach Durand: “Selleri fa parte della nidiata del 2005 che ho avuto il piacere e la fortuna di allenare in under 13. Ricordo con affetto di essere stato io ad avergli cambiato il ruolo in quella stagione e ho vissuto in prima persona l’entusiasmo con cui ha approcciato a questo cambiamento. Nel ruolo di palleggiatore si è fatto strada e ha vinto quattro dei cinque scudetti societari. Attualmente Selleri è un tassello importante della nazionale pre juniores insieme a Barotto, Carpita e Pardo e sicuramente con Biffi formerà un reparto palleggiatori che non avrà nulla da invidiare alle altre squadre. È un palleggiatore moderno, dal gioco veloce e dispone di una battuta al salto molto incisiva. Sono orgoglioso di ritrovarlo oggi in prima squadra e non vedo l’ora di vederlo all’opera”.