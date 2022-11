Volley A3, Brugherio attende San Giustino. Marini: "Sfida importante e complicata"

L’anticipo del sabato sera dell'ottava giornata di serie serie A3 vedrà in scena sabato 20 alle 20.30 Brugherio, fra le mura di casa, e San Giustino. Dopo la vittoria 3-0 contro San Donà i padroni di casa sono pronti a scendere di nuovo in campo. Uno dei ragazzi più combattivi a disposizione di Durand è il libero rosanero Andrea Marini, una rivelazione in questa stagione, che, nonostante i suoi 17 anni, si sta confermando agli alti livelli a cui ci aveva abituati nel suo percorso giovanile.

"È stato un inizio di stagione buono anche se siamo stati un pò altalenanti sotto l’aspetto dei risultati, - dice - quella contro San Giustino sarà una partita importante e complicata. Affrontiamo una squadra che, suppur neo promossa, ha saputo mettere in difficoltà tutte le avversarie. Noi però dovremo fare altrettanto e mettere in campo tutto quello che di buono siamo stati bravi a realizzare finora. Da me e i miei compagni mi aspetto un’altra battaglia, come quella di settimana scorsa, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti".

La carica arriva anche dalla bella vittoria con San Donà: "È stata anche quella una partita complicata sotto molti aspetti perchè arrivavamo da due sconfitte consecutive e anche per l’infortunio di Barotto che poteva buttarci giù moralmente. Abbiamo però giocato da vera squadra e siamo riusciti a portarla a casa".