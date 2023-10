Volley A3, la prima sorride a Brugherio: vittoria con Bologna

Nell’abbraccio di 600 tifosi la Gamma Chimica Brugherio fa il suo esordio nel Campionato Serie A3 Credem Banca con la vittoria 3-2 contro la Geetit Bologna. È contratta nel primo set la formazione di coach Delmati che però, caparbia, cambia completamente volto nel secondo e terzo set, dominati in ogni fondamentale senza sbavature, e si porta in vantaggio 2-1. La battaglia prosegue nel quarto set, punto a punto, con Bologna più cinica nei momenti clou ma, con un altro cambio di copione, dopo 120 minuti di gioco, ecco la young Brugherio riprendersi la scena e confezionare un perfetto tie-break.

Coach Davide Delmati: "Sono molto contento anche perchè, avanti con merito 2-1, poi nel quarto set, nella parte centrale, siamo calati e ci è sfuggito, se non avessimo portato a casa la partita prima non sarebbe stato giusto e poi sarebbe stato un peccato perchè non ci saremmo portati dietro tutto il buono che questa partita ci ha dato. Abbiamo pensato al nostro gioco e messo in pratica quanto preparato in settima. Devo dire che abbiamo commesso degli errori banali, un pò figli della tensione e del momento gara, ma anche cose molto belle che, se ci porteremo dietro con continuità, ci porteranno a crescere ad un livello superiore. Fantastica la cornice di pubblico a rendere ancora più bella la vittoria; sono venuti in tantissimi ed hanno tifato anche nei momenti di difficoltà. I ragazzi hanno bisogno di tutto questo. Questa vittoria ci lascia tanta gioia e ci porterà positività per lavorare sempre meglio in settimana. La squadra deve avere come obiettivo quello di crescere e portarsi ad un livello superiore essendo così giovane e questo lo si raggiunge col lavoro in settimana".