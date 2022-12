Volley A3, Brugherio batte Bologna e chiude l'andata al decimo posto

Decimo posto in classifica con 14 punti. E' questo il riassunto della Gamma Chimica Brugherio al termine del girone di andata di serie A3 (girone bianco). Gli ultimi due punti sono arrivata in casa contro la Geetit Bologna. Due tie break di fila. Danno prova di gran temperamento i giovani rosanero nei primi due set, che vincono con due incredibili rimonte sul finale, “errori di gioventù” costano terzo e quarto e poi il miracolo del quinto set. Parte spiazzante Bologna (5-1), cambia campo all’8-3, tocca quota 12-8 e poi il ribaltone rosanero. Van Solkema killer in battuta, 3 ace che valgono il sorpasso 13-12, lui che è anche top scorer di serata con 24 punti finali, Innocenzi e Biffi frenano qualsiasi cosa a muro col palleggiatore che poi, ai vantaggi, chiude la gara con l’ace del 17-15. A concorrere al vittoria una bella distribuzione di Selleri, in campo da metà del primo set, che porta i centrali Innocenzi e Mati sopra i 10 punti, 11 per il capitano che chiude col 70% in attacco e 4 muri, 13 quelli di Mati che con 2 muri, 1 ace e il 53% in attacco è uno dei migliori in campo. Coi due punti conquistati si chiude a quota 14 punti ed il decimo posto in classifica il girone d’andata della Gamma Chimica Brugherio attesa sabato 24 dicembre alle ore 18 sul campo di Savigliano per la prima del girone di ritorno.

"Sono due punti importanti per la nostra classifica. Affrontavamo una squadra davanti a noi e siamo stati molto bravi a vincere. Siamo partiti un po' contratti nel primo set poi siamo riusciti a raddrizzarlo e a vincere in volata anche il secondo. Loro hanno subito il colpo del 2-0, - ha detto il tecnico Durand - e così hanno iniziato ad essere un pò più fallosi in attacco e poco precisi ma noi non siamo riusciti ad approfittarne. Nel terzo e quarto set abbiamo infatti sbagliato davvero tanto non riuscendo a concretizzare le opportunità che loro ci davano. Nel quinto siamo riusciti nel nuovo miracolo, sotto 12-8 abbiamo giocato come possiamo, sappiamo e dovremo fare sempre. Siamo stati efficaci in battuta, a muro e in fase di ricostruzione e siamo riusciti a girare la partita in nostro favore. Questo è un risultato importante per una squadra al primo anno di serie A con ragazzi del 2005-2006. Adesso ci attende già da sabato prossimo un girone di ritorno che sarà molto complicato con sette gare in trasferta, ma il girone d’andata ci deve far capire che abbiamo le carte in regola per fare bene. Dobbiamo riuscire ad essere più concreti e meno altalenanti già durante gli allenamenti settimanali in palestra e dobbiamo tirar fuori sempre più spesso quello che è il nostro potenziale. Sicuramente un pensiero va al pubblico perchè anche questa sera è stato fantastico ed è stato per noi finora davvero prezioso. Qui in casa abbiamo conquistato 12 punti mentre solo 1 in trasferta e questo è un altro aspetto che nel girone di ritorno dobbiamo migliorare. Teniamoci però stretto questo pubblico che in pochi hanno, lo ingraziamo e siamo davvero molto contenti di quanto fatto stasera insieme".

Gamma Chimica Brugherio – Geetit Bologna (3-2) (25-22, 25-22, 22-25, 23-25,17-15)

Gamma Chimica Brugherio: Biffi 3, Carpita 15, Innocenzi 11, Mati 15, Van Solkema 24, Chiloiro 15, Marini L, Consonni, Selleri 2, Barotto, Mancini Ne:Montermini, Frattini Allenatore: Danilo Durand.

Geetit Bologna: Lugli 14, Lusetti 4, Orazi 10, Maletti 4, Vinti 15, Grottoli 8, Gabrielli L, Ballan, Guerrini 8, Govoni Ne: Donati, Tassoni, Oliva, Serenari L Allenatore: Marco Marzola.