Un piede è in serie A3, l'altro ancora in bilico. La Gamma Chimica Brugherio inizia bene il suo gironcino playout contro Mirandola: fra le mura di casa finisce 3-1 e ora servirà il bis in gara 2 in terra modenese per scongiurare gara 3.

Non è stata una partita facile, dopo il 25-22 e il 22-25, Brugherio si è imposta nel terzo set di nuovo 25-22 e ha dovuto lottare nel quarto vinto 31-29.