Volley A3, Brugherio fa tre punti con Mosenlice

Superate le paure del primo set, la Gamma Chimica Brugherio va a prendersi la vittoria contro la matematicamente retrocessa Monselice e col 3-1, alla 25esima giornata del Campionato Serie A3 Credem Banca, dodicesima del girone di ritorno, chiude la regular season in casa e porta in classifica tre vitali punti per la lotta salvezza che, ora più che mai, sarà decisiva nell’ultimo atto della prossima settimana, domenica 2 aprile (ore 18) sul campo della Geetit Bologna. Barotto è l’mvp della sfida con Monselice, 27 punti, in una gara dove tutto, dal secondo set, è girato bene: prova incredibile a muro, con 16 messi a referto (6 di Barotto, 5 del capitano Innocenzi) e al servizio con 13 ace realizzati, tra cui spiccano i 9 di Barotto, e con percentuali in attacco che sfiorano il 50% e quelle in ricezione cifrate al 41%. Il ritorno in campo di Chiloiro, dopo il lungo infortunio, è stato di prezioso supporto alla vittoria , così come importante è stato l’ingresso al servizio di Selleri che nel secondo set ha scandito l’importante break della vittoria. Van Solkema va in doppia cifra con 15 punti così come Mati che, col suo 62% in attacco ed i suoi 6 punti finali, tocca quota 100 punti realizzati in Serie A, lui che ne è il più giovane protagonista.

"Monselice nel primo set ha giocato molto bene, - ha detto coach Durand a fine match - proponendoci delle difficoltà, mentre noi abbiamo peccato un pò al servizio e a muro, in quella che insomma doveva essere la nostra fase break. Dal 20 pari del secondo set ci siamo sbloccati con l’ingresso in battuta di Selleri che ha fatto il break a dimostrazione del fatto che questo è un gruppo dove tutti hanno messo il proprio mattoncino per arrivare fin qua. Da lì ci siamo sciolti. Nel terzo set è entrato poi Chiloiro , dopo tre mesi di fermo, ed è stato un ingresso che ha dato tranquillità in campo, un equilibrio che ci ha permesso di lavorare bene al servizio, sia facendo ace diretti sia mettendo in difficoltà la ricezione avversaria, e a muro. Barotto poi è stato importante, rappresenta per noi l’arma in più, quel giocatore che può toglierci dalle castagne nei momenti difficili, che può darci quell’ace nel momento importante, e quando si è sbloccato nel secondo set si è visto, è stato il Barotto che vogliamo noi e che ci teniamo stretto. Adesso viviamo di giornata in giornata nella prossima settimana e ci prepareremo a Bologna".

Gamma Chimica Brugherio- TMB Monselice: 3-1 (15-25, 25-21, 25-15, 25-15)

Gamma Chimica Brugherio: Biffi 3, Barotto 27, Carpita 3, Innocenzi 6, Mati 6, Van Solkema 15, Marini L, Chiloiro 6, Consonni, Selleri, Ichino 3 Ne: Montermini, Mancini.

TMB Monselice: Vianello 11, De Grandis 2, Beccaro 4, Borgato 9, Vattovaz 7, De Santi 8, Dainese L, Perciante, Kobzev 1, Monetti, Bacchin 3, Dietre ne: Rizzato.