Volley A3, Brugherioa festeggia la prima vittoria del girone di ritorno: Sol ko

Ci voleva. Nella quarta giornata del girone di ritorno di serie A3 la Gamma Chimica Brugherio vince in casa contro Sol Lucernari Montecchio Maggiore per 3-0. Un bel risultato dopo due ko e una partita da recuperare, di fatto zero punti in generale nel ritorno. "Ci voleva questa vittoria. Sono tre punti che volevamo, - ha detto coach Durand - che ci servivano per la classifica in uno scontro diretto e siamo stati bravi ad andarceli a prendere. Siamo stati bravi nei primi due set ad essere efficaci al servizio e di conseguenza a muro, ci siamo un pò rilassati nel terzo però poi alla fine, nei punti finali, siamo venuti fuori. Siamo stati aggressivi e abbiamo gestito bene i palloni nella nostra metà campo. I ragazzi hanno fatto oggi una prestazione molto solida ed il nostro pubblico, come sempre, ci ha aiutati. Ormai siamo nella fase finale, non importa dove andiamo, in casa o fuori dobbiamo raccogliere sempre perchè la classifica in basso è cortissima e dobbiamo andare dappertutto con l’obiettivo di prendere punti".

Battuta (7 ace)-muro (11 muri)- difesa: la trilogia perfetta. Così Brugherio si gode il successo dopo un pò di digiuno forzato, spinta da un Barotto mvp (16 punti) e da una squadra che è tornata a far vedere il fresco, spavaldo e grintoso volto della gioventù.

Tre punti, un tocco di luce in una classifica che vede ora la squadra di coach Durand da un lato allontanarsi ancora un pò dalla zona retrocessione (+ 3 da Mirandola, penultima), dall’altro avvicinarsi alle dirette rilavi San Donà e Montecchio (-1 da San Donà, 18 punti, -2 da Montecchio, 19 punti), trainando entusiasmo in una settimana complicata in cui ad attendere Innocenzi e compagni ci sarà una doppia trasferta: mercoledì 25 si va a Savigliano per il recupero della prima giornata di ritorno (ore 20.30), domenica 29 a Macerata per la 18° di campionato (ore 18).

Gamma Chimica Brugherio- Sol Lucernari Montecchio Maggiore (3-0) (25-19, 25-17, 25-21)

Gamma Chimica Brugherio: Biffi 5, Barotto 16, Innocenzi 4, Mati 3, Van Solkema 9, Carpita 5, Marini L, Consonni, Sarto 1, Ichino Ne: Selleri, Montermini, Frattini Allenatore: Danilo Durand.

Sol Lucernari Montecchio Maggiore: Martinez, Mitkov 10, Mancin 11, Franchetti 7, Frizzarin 2, Di Franco 2, Battocchio L, Beghelli, Giusto, Gonzato 3, Gallina, Parise, Carlotto L Ne: Fiscon Allenatore: Mario Di Pietro.