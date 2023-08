Volley A3, Brugherio dà i numeri... di maglia

I ragazzi della Gamma Chimica Brugherio hanno scelto il proprio numero di maglia per la prossima stagione del campionato Serie A3 Credem Banca che avrà inizio domenica 15 ottobre con la sfida interna contro Bologna.

Il number 1 viene assegnato a Matteo Meschiari, il grande ritorno in casa Diavoli dello schiacciatore modenese classe 2002. Insieme a lui ad impreziosire il reparto troveremo il confermato Tommaso Ichino che cambia e per la prossima stagione vestirà il numero 7, Luca Consonni col numero 14 mentre manterrà il numero 12 il nostro Daniele Carpita. In regia ancora insieme a noi il palleggiatore Giacomo Selleri che conserva il numero 2 mentre il suo vice Simone Prada ha scelto il numero 20.

Direttamente dalla Bulgaria l’opposto Iliyan Prespov, per lui il numero 9, mentre il suo compagno di ruolo, Alessandro Chinello, scenderà in campo col numero 3. Nessuno stravolgimento per la seconda linea della Gamma Chimica Brugherio: il liberorosanero sarà sempre Andrea Marini, sempre col numero 5.

Tante le novità invece nel reparto centrali. In casa Diavoli torna Mirco Compagnoni, per lui il numero 11, vestirà invece per la prima volta i colori rosanero Daniele Mellano che per la stagione sarà accompagnato dal numero 18. Chiude la rosa il duo delle meraviglieEdoardo Mancini- Michele Viganò indosseranno rispettivamente il numero 10 ed ilnumero 13.