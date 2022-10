Volley A3, Brugherio è la più giovane del campionato: la prima è con Savigliano

Finalmente dopo cinque mesi tornano ad accendersi i riflettori sulla nostra serie A che, domenica 9 ottobre alle ore 19 al palazzetto Paolo VI di Brugherio, inaugura la sua 4ª stagione nel campionato Serie A3 Credem Banca. In questa prima giornata la Gamma Chimica, al formazione più giovane del campionato, affronterà la Monge-Gerbaudo Savigliano e lo farà con la grande emozione ed accoglienza del nostro caloroso pubblico, finalmente al 100% sugli spalti di via Manin.

Tante le novità che ci accompagneranno in questa stagione; la prima è sicuramente una rosa rivoluzionata e per due terzi composta da giocatori made in Diavoli, come l’opposto Barotto, lo schiacciatore Carpita, il palleggiatore Selleri, pluri Campioni d’Italia, Campioni d’Europa e grandissimi protagonisti del nostro settore giovanile, ai quali si affianca il graditissimo ritorno di Jacopo Biffi, regista della Gamma Chimica. Continuano le novità con gli arrivi in rosanero di Pardo Mati, centrale, il giocatore più piccolo della rosa, classe 2006 e campione d’Europa, del giovane talentuoso prospetto Luca Montermini nel ruolo di secondo opposto, per poi arrivare ad altri tre protagonisti del nostro settore giovanile Tommaso Ichino e Luca Consonni, schiacciatori, e colui il quale avrà l’arduo compito di difendere la seconda linea, il libero Andrea Marini. A tante novità si affiancano importanti conferme come quella di Chiloiro, schiacciatore, e Alessandro Frattini, centrale. Non è una novità Andrea Innocenzi ma lo è il fatto che da quest’anno sarà lui la bandiera della prima squadra, sarà lui il capitano della Gamma Chimica Brugherio.

A fare gli onori di casa coach Danilo Durand: "Come tutte le prime è sempre molto emozionante e lo sarà ancora di più visto che si tratta di un esordio assoluto per molti dei nostri ragazzi. Ci aspettiamo sicuramente un’accoglienza importante, calorosa, comprensiva e incoraggiante da parte del nostro caro pubblico. Vogliamo fare bene da subito anche se ci troviamo già di fronte una squadra esperta come Savigliano".

Sugli avversari Durand continua così: "Savigliano può contare su una diagonale che conosciamo molto bene, composta dal palleggiatore Filippi, due anni a Parella in A3, uno a Cuneo in A2 nella passata stagione, e dall’opposto Spagnol, incontrato a Bologna l’anno scorso. Tra le fila piemontesi figurano due importanti schiacciatori come Nasari e Galaverna, un grande lusso in questa categoria, e due solidi centrali come Dutto e Mellano".

Cosa si aspetta Durand dai suoi? "Da parte nostra dovremo fare bene e divertirci, cercando di limitare quelle flessioni inevitabili che contraddistinguono una squadra giovane come noi, ma ancor più importante dovremo cercare di mettere in campo e trasmettere tutto l’entusiasmo che abbiamo dentro e tornare a fare emozionare il nostro pubblico come sempre fatto a livello giovanile".