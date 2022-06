Sonia Candi confermata al centro della Vero Volley Monza

Sonia Candi sarà una giocatrice della Vero Volley Monza anche nella stagione 2022-2023. Protagonista di turni in battuta che hanno agevolato le rimonte o gli allunghi delle monzesi sulle avversarie, solida a muro ed efficace in attacco, la centrale di Faenza vivrà con la maglia della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley la seconda stagione di fila tra Italia, nella vivo Serie A1 femminile, ed Europa, nella CEV Champions League 2023.

La quarta annata sportiva della numero 28 della Vero Volley a Monza si è chiusa con 33 presenze, 118 punti, 17 ace (quarta migliore monzese, prima Davyskiba con 26) e 36 muri (seconda best tra le rosablù, prima Danesi con 104) tra regular season e Play Off Scudetto della vivo Serie A1 femminile. Candi è stata inoltre determinante con le sue giocate nelle sfide di CEV Champions League della Vero Volley, mettendo a segno, su 24 set disputati, 35 punti, 4 ace e 11 muri (best di Monza insieme a Danesi).

LA CARRIERA IN BREVE

Sonia Candi si avvicina alla pallavolo a Faenza, sua città natale, per poi trasferirsi a Forlì, con l'AICS Volley in B1. È Novara, nella stagione 2012-2013, a credere in lei e a portarla in serie A2. Con le piemontesi conquista una promozione nella massima serie con 17 presenze e 33 set disputati. Nel 2013-2014 arriva il passaggio in B1 alla Delta Informatica Trentino dove, al primo anno, centra la promozione in A2. Nella stagione successiva, sempre con le trentine, si mette in evidenza tanto da attirare l’attenzione dell’ambiziosa Saugella Monza, che la chiama, nel 2015-2016, per fare il “grande” salto di categoria. Candi, insieme alle sue compagne, raggiunge la Serie A1 battendo in finale proprio le sue ex compagne di squadra. Dopo due annate in maglia monzese, con una Semifinale di Coppa Italia raggiunta nel 2017-2018, la centrale romagnola passa al Bisonte Firenze. Anche in Toscana fa registrare numeri positivi sia a muro che in attacco, tanto che nel 2019-2020 viene chiamata da Cuneo. In Piemonte rimane anche nell'annata sportiva 2020-2021, chiusa con numeri interessanti e la solità continuità di rendimento che la contraddistingue. Nel 2021-2022 torna a Monza, disputando un'ottima stagione tra Serie A1 e CEV Champions League, stesse manifestazioni che si appresta a disputare per la seconda annata sportiva di fila.

LE DICHIARAZIONI - #ONEOFUS 22-23 - VIDEO

Sonia Candi (Vero Volley Monza): "Rimanere al Vero Volley per me è qualcosa di veramente bello. Ormai a Monza mi sento a casa, visto che quella che arriverà sarà la mia quinta stagione, dopo le tre vissute in passato tra A2 e A1. Nell'ultima annata sportiva, poi, abbiamo lottato per grandi obiettivi, come la CEV Champions League, competizione che ho giocato per la prima volta, e lo Scudetto, arrivando ad un passo dal sogno. Il pubblico è stato fantastico: ci hanno seguito in tanti, senza farci mancare mai il loro affetto. Il nostro palazzetto, soprattutto nei Play Off, è stato protagonista di una cornice da favola, emozionante. Per questo voglio ringraziare tutti i tifosi, che spero di ritrovare all'Arena la prossima stagione con lo stesso entusiasmo, oltre alla società per metterci in condizione di lavorare al meglio ogni anno. Non vedo l'ora di riprendere il lavoro per puntare a traguardi importanti insieme".

LA SCHEDA

Sonia Candi

Nata a Faenza

Il 8 Novembre 1993

Ruolo centrale

Altezza 187 cm

CARRIERA

2012-2013 Igor Gorgonzola Novara - A2F

2013-2014 Delta Informatica Trentino - B1

2014-2015 Delta Informatica Trentino - A2

2015-2016 Saugella Monza - A2

2016-2017 Saugella Monza - A2

2017-2018 Saugella Monza - A1

2018-2019 Il Bisonte Firenze - A1

2019-2020 Bosca San Bernardo Cuneo - A1

2020-2021 Bosca San Bernardo Cuneo - A1

2021-2022 Saugella Monza (ITA) - A1F

2022-2023 VERO VOLLEY MONZA (ITA) - A1F

VERO VOLLEY MONZA 2022-2023

Alessia Orro (palleggiatrice), Beatrice Parrocchiale (libero), Jovana Stevanovic (centrale), Raphaela Folie (centrale), Magdalena Stysiak (schiacciatrice), Marco Gaspari (allenatore), Sonia Candi (centrale).