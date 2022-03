CEV Champions League: la Vero Volley Monza sfida Conegliano nell'andata dei Quarti di Finale

La città di Monza è pronta per una notte tutta da vivere nella CEV Champions League 2022. Domani, mercoledì 9 marzo, alle ore 20.30 (diretta Eurosport 2, Discovery + e Rai Sport web), nel sold out dell'Arena di Monza, la Vero Volley Monza di Marco Gaspari sfiderà le campionesse d'Europa in carica dell'A. Carraro Imoco Conegliano nella gara di andata dei Quarti di Finale della massima competizione continentale per club.

Cuore e grinta, ma anche tanta qualità di gioco. Questa la ricetta che Danesi e compagne proveranno a sfoderare contro le venete per incanalare sui giusti binari il confronto che vale di fatto l'accesso alle Super Final. Con l'eliminazione delle squadre russe, infatti, la doppia sfida del derby italiano è rimasta sulla carta un quarto di finale ma ha il valore di una Semifinale. Per la Vero Volley Monza, arricchitasi del prezioso innesto della schiacciatrice americana Larson, già apparsa inserita nel gioco monzese dopo la bella prova espressa all'esordio contro Cuneo sabato sera, l'intento è quello di esprimere, nella prima uscita della sua storia nella Fase Finale della CEV Champions League, la pallavolo frizzante ed efficace delle giornate migliori, tra cui rientra la gara di ritorno di campionato giocata e vinta 3-1 contro le pantere lo scorso 6 febbraio. Monza riuscì a far valere sia una maggiore precisione al servizio che costanza in attacco, oltre alla solida correlazione muro-difesa che nella lega italiana vede le lombarde in vetta ai muri di squadra (225) e individuali (Danesi, 67). La competizione continentale, dove la Vero Volley ha un bilancio di quattro vittorie per 3-0 (sia all'andata che al ritorno contro le francesi di Mulhouse e le finldanesi di Salo) e due sconfitte per 3-1 (contro il VakifBank), è però diversa rispetto al campionato nazionale.

Ne sa qualcosa Conegliano, autrice di un percorso netto, a differenza di qualche stop subito in campionato, fatto di sei vittorie su sei uscite in una fase a gironi chiusa in vetta alla Pool E senza neanche perdere un set. Reduci dal 3-1 firmato in casa contro Scandicci in Serie A1, Sylla e compagne, ancora senza Fahr, vogliono fare bottino pieno in Brianza, dove questa stagione hanno già sorriso 3-2 nella quinta giornata di andata della stagione regolare.

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici WOLOSZ, GENNARI

Centrali DE KRUIJF, FAHR, FOLIE, VUCHKOVA

Schiacciatrici PLUMMER, COURTNEY, EGONU, SYLLA, OMORUYI, FROSINI

Liberi DE GENNARO, CARAVELLO

Allenatore SANTARELLI



PRECEDENTI

18, 2 vittorie Monza e 16 vittorie Conegliano

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Prosecco Doc Imoco Conegliano - Vero Volley Monza 1-3 (6 febbraio 2022, Pala Verde di Treviso, 5a giornata ritorno vivo Serie A1 femminile)

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO ALL'ARENA DI MONZA: Vero Volley Monza - Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (30 ottobre 2021, Arena di Monza, 5a giornata andata vivo Serie A1 femminile)

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Anna Danesi, a Conegliano dal 2016 al 2019

Gaia Moretto, a Conegliano nella stagione 18/19

PER CONEGLIANO

Kathryn Plummer, a Monza nel 2019-2020

CURIOSITA’

E' il primo confronto tra Monza e Conegliano in CEV Champions League, con le monzesi al primo confronto europeo contro una squadra italiana.

La Vero Volley Monza, già vincitrice in Europa della CEV Challenge Cup 2019 e della CEV Cup 2021, insegue la Finale al debutto nella competizione (cosa successa solo a Casalmaggiore, vincitrice poi del titolo grazie al successo sul VakifBank Istanbul nel 2015-2016).

La best scorer di Monza in Champions League è Van Hecke (66 punti), la best ace è Davyskiba (5), le best blocker sono Danesi e Candi (10 a testa). Per Conegliano Egonu è la miglior realizzatrice 43 punti, Courtney la top ace (4) e Vuchkova il miglior muro (10).

La passata stagione Conegliano ha battuto Scandicci ai quarti di finale (in campo c'era Stysiak, ora a Monza) e Novara in Semifinale, vincendo il titolo contro il VakifBank Istanbul nella Super Final di Verona.

Per la sesta volta nelle ultime sette edizioni della CEV Champions League (senza considerare quella 19-20, cancellata per Covid) a contendersi il più importante titolo europeo per Club in Finale ci sarà una squadra italiana (Busto Arsizio 14/15, Casalmaggiore 15/16, Conegliano 16/17, Novara 18/19, Conegliano 20/21).

Conegliano ha vinto 9 dei 13 incontri giocati contro le italiane in Champions League.

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): “Ogni partita ha una storia a sé. Troveremo di fronte a noi una squadra, come Conegliano, abituata ad incontri del genere. Dovremo approcciare la sfida nel migliore dei modi, sapendo che si gioca su due partite. Giocando davanti al nostro pubblico, l’obiettivo è di presentarci al match di ritorno nel migliore dei modi, dando continuità alla bella performance espressa contro di loro in campionato. Noi abbiamo cambiato spesso assetti, ci siamo evoluti, sia per esigenze gestionali che per i nuovi innesti. La squadra sta crescendo, vuole migliorarsi, anche se stiamo peccando forse nel muro-difesa, aspetto ben interpretato nella vittoria in Veneto di campionato. Anche Conegliano però ha modificato le sue atlete spesso, recuperando De Kruijf. Di fondo secondo me saranno due gare simili ma diverse. Dovremo essere concreti nel muro-difesa ed aggressivi al servizio”.

VIDEO - Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Monza): “Nella sfida vinta contro Conegliano fuori casa in campionato abbiamo avuto un approccio pazzesco. Siamo sempre state con la testa sulla gara, pur nelle situazioni di svantaggio, senza mai mollare. Abbiamo approfittato dei loro errori ogni tanto, spingendo bene in attacco, al servizio e in difesa e imponendo il nostro ritmo. Saranno due gare di altissimo livello, che siamo molto felici di poter disputare. Daremo tutto, visto che saranno due partite estremamente combattute e dal livello altissimo”.

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2022 | VERO VOLLEY MONZA

4th ROUND (tutte le gare in diretta Discovery +)

POOL B

Mercoledì 24 novembre, ore 19.00 (ore 17.00 italiane)

VakifBank Istanbul (TUR) - VERO VOLLEY MONZA 3-1

Mercoledì 8 dicembre, ore 19.30

VERO VOLLEY MONZA - ASPTT Mulhouse (FRA) 3-0

Martedì 21 dicembre, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - LP Salo (FIN)

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 19.30

ASPTT Mulhouse (FRA) - VERO VOLLEY MONZA 0-3

Giovedì 3 febbraio 2022, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - VakifBank Istanbul (TUR) 1-3

Martedì 15 febbraio 2022, ore 18.00

LP Salo - VERO VOLLEY MONZA 0-3

QUARTER FINALS

Home match

Mercoledì 9 marzo 2022, ore 20.30

VERO VOLLEY MONZA - A. Carraro Imoco Conegliano

Away match

Giovedì 17 marzo 2022, ore 20.30

A. Carraro Imoco Conegliano - VERO VOLLEY MONZA

CRITERI CLASSIFICA POOL CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Partite vinte

2 - Punti (3-0 o 3-1: 3 punti, 3-2: 1 punto, 2-3: 1 punto, 1-3 o 0-3: 0 punti)

3 - Quoziente set

4 - Quoziente punti

5 - Scontri diretti

REGOLAMENTO CEV CHAMPIONS LEAGUE

Per ogni girone, che sono in totale cinque, passano ai quarti di finale le prime di ogni pool e le tre migliori seconde. Le gare, con confronti di andata e ritorno, andranno in scena da novembre 2021 a febbraio 2022. La Fase Finale da marzo a maggio. Le Super Finals sono invece fissate (sede da definirsi) il 21 e 22 maggio 2022.