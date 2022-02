Volley Cev Cup, Monza stecca contro Kazan la gara di ritorno di semifinale

Bisognerà vincere 3-1 o 3-0 e giocarsi tutto nel golden set. Il Vero Volley Monza di coach Eccheli stecca la gara di andata di semifinale di Cev Cup e contro lo Zenit Kazan finisce 1-3 fra le mura di casa.

“Per noi è una serata agrodolce, - ha commentato Gianluca Galassi - condita da un po' di rammarico. In pochi pensavano che avremmo potuto vincere contro Kazan, ma noi, però, pur non riuscendoci, gli abbiamo tenuto testa lottando su ogni palla fino alla fine. In casa loro sarà ancora più difficile, ma finché non cadrà l’ultimo pallone noi saremo lì a cercare di dare il massimo per centrare il nostro sogno di arrivare in finale”.

Kazan preme subito l'acceleratore (6-11), un muro di Beretta prova ad accorciare le distanze (13-17), ma un altro parziale ospite vale il 13-17 e il finale dice 14-25, merito anche degli ace russi.

Kazan si tiene davanti anche nel secondo set (6-9). Dal 18-23 Monza prova a riaprire i giochi per il 20-23, ma glu ultimi due punti sono ospiti: 20-25.

Spalle al muto gli uomini di Eccheli ci provano e l'avvio è quello desiderato (3-5) con la grinta giusta per prendere vantaggio (17-13). Kazan accorcia 18-16, pausa per casa e al rientro i monzesi chiudono 25-19.

Il quarto set è combattuto fino all'11-13, poi arriva il parziale russo che vale il 12-17, Monza ci riprova per il 17-22, ma il finale dice 19-25.

Vero Volley MONZA: Beretta 8, Grozer 18, Dzavoronok 11, Galassi 6, Orduna 1, Davyskiba; Federici (L). Grozdanov, Karyagin, Katic 4. Ne. Calligaro, Galliani. All. Eccheli.

Zenit KAZAN: Bednorz 16, Volkov A. 7, Mikhailov 15, Volkov D. 19, Volvich 8, Christenson 2; Fedorov (L). Surmachevskiy, Kononov 2. Ne. Poroshin, Berezhko, Shcherbinin, Golubev (L), Zemchenok. All. Verbov.