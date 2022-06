Champions femminile, la Vero Volley Monza in campo a dicembre

Il primo atto della nuova stagione europea si è avuto nella giornata di ieri a Lussemburgo, con il sorteggio della Fase Preliminare della CEV Champions League 2002/23.

La Vero Volley Monza, in qualità di finalista della passata lotteria dei playoff scudetto, parteciperà alla massima competizione europea per la seconda stagione consecutiva ed entrerà in scena direttamente dalla fase a gironi, che si giocherà dal 6 dicembre 2022 all'8 febbraio 2023, a cui già sono certe di partecipare sedici squadre. Nel primo e secondo turno e lo spareggio, in programma tra il 18 ottobre ed il 24 novembre 2022, si assegneranno invece gli altri posti in palio.

L'obbiettivo neanche a dirlo sarà migliorare il piazzamento della passata annata, quando le rosablù vennero eliminate ai quarti di finale nello scontro fratricida con la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano.

LE NOVITA' REGOLAMENTARI - A partire da questa edizione della Champions è previsto un turno aggiuntivo, vale a dire il Playoff Round, che consiste in alcuni spareggi tra le seconde classificate e la miglior terza dei cinque gironi per accedere ai quarti di finale, laddove arriveranno direttamente tutte le squadre che si classificheranno prime.