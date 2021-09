Champions, per Monza un debutto di fuoco: c'è Istanbul

Per le debuttanti brianzole un'urna non particolarmente benevola: Istanbul (la squadra vicecampione della passata edizione), Mulhouse, e Salo le rivali per il passaggio alla fase successiva

In attesa di scendere in campo domani contro Scandicci (ore 16:30) per il Trofeo Mc Donald's, banco di prova importante per l'inizio del campionato, la mente degli sportivi monzesi è ancora rivolta al sorteggio della Champions League femminile, avvenuto nel tardo pomeriggio . Purtroppo l'urna non sui è rivelata particolarmente benevola: le rivali per l'accesso alla fase ad eliminazione diretta saranno il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, sconfitto in finale nella scorsa edizione da Conegliano in una finale dall'alto tasso emotivo, l’ASPTT Mulhouse di François Salvagni e le finlandesi dell’LP Salo.

Il verdetto del sorteggio poteva in qualche modo essere prevedibile in quanto Monza era inserita in quarta fascia, ma punta sull'entusiasmo della prima volta per poter centrare il passaggio del turno, che sarebbe già un ottimo risultato in una competizione difficile e dall'altro livello tecnico come si presenta appunto la Champions.