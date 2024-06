È ufficiale: Concorezzo parteciperà per la prima volta al campionato di Serie A2

La SSD Pallavolo Concorezzo è lieta di comunicare la decisione di iscriversi al campionato di pallavolo femminile di Serie A2 per la stagione 2024/2025. La decisione è conseguente alla conquista del titolo sportivo, tramite i successi agonistici maturati al termine dei play-off promozione dalla Serie B1, per i quali la società desidera ringraziare ancora una volta giocatrici, allenatori e staff. Il campo di gioco sarà il Palazzetto dello Sport di via La Pira a Concorezzo, per il quale si sta chiedendo l’omologazione formale ad ospitare gli eventi nazionali di Serie A2.

La società fondata nel 1968 si è sempre distinta per i valori e principi di educazione e lealtà sportiva e rappresenta il territorio della Brianza nel movimento della pallavolo. Oggi è orgogliosa di comunicare il suo esordio nel campionato di Serie A2, dopo oltre 50 anni di storia, consapevole della sfida alla quale è attesa ed intende organizzarsi in modo adeguato non solo per ciò che riguarda la prima squadra, ma anche per il settore giovanile. Infatti anche quest’ultimo verrà rafforzato con un numero maggiore di squadre che parteciperanno ai campionati giovanili femminili e maschili, auspicando nel medio termine di ottenere risultati agonistici di rilievo.

Il progetto della Pallavolo Concorezzo prevede di consolidare l’organigramma con un mix tra risorse già presenti nella società, che mettono a fattor comune le proprie capacità ed esperienze, e nuove entrate referenziate che possano portare suggerimenti, idee ed ulteriore entusiasmo. Si ringrazia l’imprenditore che ha il centro dei suoi affari in Lombardia, il quale credendo nella serietà del progetto, non ha esitato a supportare economicamente e in modo soddisfacente la società.