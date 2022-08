Pallavolo Concorezzo, il reparto delle palleggiatrici si rafforza con Marina Perego

L’ASD Pallavolo Concorezzo è lieta di annunciare di aver acquisito, per la stagione 2022-2023, le prestazioni sportive della palleggiatrice Marina Perego. Classe 1999, è cresciuta nel settore giovanile della Picco Lecco, vincendo tutti i campionati provinciali e conquistando la promozione in serie D. Per lei una lunga esperienza nei campionati di serie B: con la Pallavolo Olginate, il Valcavallina Volley Casazza e con la Cartiera dell’Adda Polisportiva Mandello in B2, con il Vero Volley Cislago e la stessa Picco Lecco in B1, società in cui ha militato nell’ultima stagione. È reduce dalla splendida promozione in A2 ottenuta con la formazione lombarda, dunque porterà in Brianza tanto entusiasmo e voglia di stupire ancora, per una B1 che dovrà essere il più appassionante possibile.