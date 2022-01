Colpo grosso Vero Volley Monza: l'americana Dana Rettke vestirà la casacca rosablù

Il nuovo anno della Vero Volley Monza femminile si apre con una importante novità. Dana Rettke, centrale americana di 207 cm., fresca vincitrice del titolo NCAA, di cui è stata l'MVP dell'ultima stagione con la formazione del Wisconsin Badgers, e unica giocatrice ad essere stata inserita per cinque volte di fila (dal 2017 al 2021) nella lista All-American Team, la selezione delle migliori giocatrici nazionali effettuata dall’AVCA, sarà rosablù fino a fine stagione. Il nuovo acquisto monzese, che sarà a disposizione del tecnico Marco Gaspari non appena le pratiche burocratiche lo permetteranno, è stata strappata ad una concorrenza sfrenata a livello internazionale. I numerosi premi vinti in cinque anni di NCAA, sia a livello individuale che di squadra, impreziositi da un Oro con la nazionale seniores americana alla Volleyball Nations League 2019, certificano infatti il suo talento attuale ed in prospettiva.



LA CARRIERA IN BREVE

Rettke nasce e cresce a Riverside, nell'Illinois, dove si avvicina all'età di 15 anni al volley, su suggerimento della mamma e di una amica, dopo aver provato il basket. Alla Riverside Brookfield High School, dove si diploma nel 2017, Rettke inizia a giocare da centrale, spostandosi al quarto anno nel ruolo di schiacciatrice-ricevitrice: una esperienza, questa, che la stessa atleta considera fondamentale nella sua crescita in ambito pallavolistico. Dopo il diploma si iscrive all'Università del Wisconsin–Madison, indirizzo marketing aziendale, dove si laurea nel 2020 ed entra a far parte, dal 2017, della squadra di volley dei Badgers. Con la rappresentativa della sua università fa incetta di premi a livello individuale, guidandola al primo titolo NCAA della storia dopo due finali perse grazie al successo per 3-2 sul Nebrasca nella Finale di Colombus del 2021. Delle performance da favola, impreziosite da quella super fatta registrare nel match che è valso il titolo universitario, in cui ha messo a segno 13 muri personali, gli sono valsi il premio MVP-NCAA e l'inserimento per la quinta volta consecutiva nel sestetto ideale All-America dell'anno. Forte in attacco e a muro, grazie anche alla sua altezza, Rettke ha inoltre fatto parte della squadra nazionale collegiale di pallavolo degli Stati Uniti nel 2018, venendo chiamata nel maggio 2019 da Kiraly per disputare la Volleyball Nations League a Nanchino, in Cina. Cinque presenze, contraddistinte da tanta qualità, hanno supportato il Team USA a vincere l'Oro. Sempre nello stesso anno Rettke ha partecipato con la sua nazionale al torneo di qualificazione olimpica, in cui gli Stati Uniti hanno strappato un pass per Tokyo, vincendo successivamente la medaglia d'Oro in Giappone nell'estate del 2021. Ora per Rettke si apre una nuova parentesi della sua carriera: in Italia Monza l'aspetta per vivere l'avventura sia in Serie A1 femminile che in CEV Champions League.

LE DICHIARAZIONI - #STRONGERTOGETHER - VIDEO

Dana Rettke (centrale Vero Volley Monza): "Non vedo l'ora di arrivare in Italia per la mia prima esperienza da pro. Sono stata nella zona di Milano in passato e devo dire che è un posto bellissimo che ora potrò considerare la mia nuova casa. La Vero Volley Monza è un grande club, ai vertici del volley nazionale e non solo che vuole ambire a traguardi importanti. Cercherò di perseguire gli stessi obiettivi della mia nuova squadra con grande entusiasmo. Penso che la città, le compagne, la squadra e tutto lo staff si addicano molto bene alla mia prima stagione in Europa. Tutte le persone con cui ho parlato del Vero Volley hanno parlato benissimo di questa realtà. Obiettivi? Spero di far parte del roster olimpico USA un giorno, ma ora quello che mi interessa è giocare al massimo e raggiungere i traguardi con la squadra. Non vedo l'ora di tuffarmi in questa nuova, stimolante avventura".

Claudio Bonati (direttore sportivo Consorzio Vero Volley): "Sono molto conteto che Dana abbia scelto di venire da noi. E' un'atleta di grande prospettiva, tra le protagoniste delle ultime stagioni del Campionato NCAA, dove è reduce dalla vittoria non solo del titolo con la sua squadra ma anche del premio di MVP. E' da un pò di tempo che la seguivamo ed averla portata in Italia è motivo di grande soddisfazione. Con lei potremo avere un plus rilevante per il finale di stagione, momento in cui si giocheranno gli appuntamenti più importanti".

LA SCHEDA

Dana Rettke

Nata a Riverside, Illinois (USA)

Il 21 gennaio 1999

Ruolo centrale

Altezza 207 cm

CARRIERA

2017-2021 Wisconsin Badgers (NCAA) - USA

2021–2022 VERO VOLLEY MONZA – A1F

PALMARES

Campione NCAA - 2021

Nazionale

Volleyball Nations League - Oro - 2021

Premi individuali

2017 - Big Ten Freshman of the Year

2017 - AVCA National Freshman of the Year

2019 - Big Ten Player of the Year

2019-20 - Big Ten Female Athlete of the Year

2x AVCA National Player of the Week

12x Big Ten Player of the Week

7x Big Ten Defensive Player of the Week

5x AVCA First Team All American (record)

2021 AVCA National Player of the Year