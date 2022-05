Volley A1 Femminile, Anna Danesi lascia la Vero Volley Monza

La Vero Volley Monza si appresta a salutare una delle giocatrici più rappresentative. Ad abbandonare il roster delle vicecampionesse d'Italia è la centrale Anna Danesi, che dopo tre stagioni ad altro livello, condite da grandi prestazioni e riconoscimenti sia di squadra che individuali, andrà a proseguire la sua carriera altrove, molto probabilmente a pochi chilometri di distanza. La Igor Novara infatti appare la prima squadra in procinto di assicurarsene le prestazioni.

Tramite Instagram la centrale classe 1996 ha voluto ufficializzare l'addio:

"Sono stati tre anni intensi, ma mai come in quest’ultimo ho capito cosa vuol dire giocare per “lasciare un segno”.. non solo come pallavolista, ma soprattutto come persona.

Spero davvero di essere riuscita a farlo, di esservi rimasta nel cuore, di aver portato al palazzetto anche solo 1 delle 4.200 persone che c’era in gara4, di aver fatto avvicinare anche solo 1 bambino a questo mondo perché mi ha vista giocare, di avervi fatto emozionare per un Petalo Block, di avervi lasciato qualcosa di me.

Se così non fosse, perdonatemi, ho dato tanto, imparato tanto, sognato tantissimo, pianto altrettanto.

Ho amato danzare con voi.

Il vostro Petalo".

Per la giocatrice bresciana dunque, quella con i colori rosablù è stato un triennio ricco di soddisfazioni: nel 2020/21 è arrivato il successo in Coppa Cev ma soprattutto la vittoria del campionato europeo con la nazionale, al termine del quale è stata votata come miglior interprete del ruolo. Poi, nella stagione appena terminata, la prima finale scudetto della storia del club brianzolo, giocata per buona parte alla pari con la corazzata Conegliano.