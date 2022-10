Volley A1, Delicatesse confermato Official Partner del Consorzio Vero Volley per la stagione 22-23

Il Consorzio Vero Volley è lieto di ufficializzare il rinnovo della partnership che lo legherà a Delicatesse anche nella stagione sportiva 2022-2023.

L'AZIENDA

Delicatesse è un’azienda italiana specializzata da oltre mezzo secolo nella lavorazione di carne di alta qualità. Dai ristoranti, direttamente a casa del consumatore, porta in tavola il meglio delle ricette della tradizione culinaria italiana e internazionale, realizzate con metodi artigianali, per offrire il gusto e la bontà di sapori unici. La presenza dei prodotti Delicatesse al Bar Paste!, apprezzati dai clienti e delle giovani promesse della foresteria Vero Volley, la sponsorizzazione della festa del Mini Volley, ma anche il supporto nell'organizzazione del maxischermo all'Arena di Monza in occasione della Finale di ritorno della CEV Cup, nella quale la Vero Volley maschile ha alzato la coppa a Tours, sono solo alcune delle iniziative sostenute dall'azienda di Concorezzo per la realtà monzese, motivate a costruire insieme nuove proposte utili a coinvolgere i tifosi all'Arena durante le gare di campionato e non solo.



VISIBILITA' E ATTIVAZIONI

Sarà possibile vedere il logo di Delicatesse sulle superfici video dell'Arena di Monza e sul materiale di comunicazione del Vero Volley nelle partite di Serie A1 femminile e di SuperLega Maschile. Delicatesse sarà inoltre match sponsor di due importanti eventi: il match delle ragazze contro Busto Arsizio, in programma il 26 dicembre, per la 13a giornata di andata e quello dei ragazzi contro Piacenza, fissato il 22 gennaio 2023, valido per la quinta giornata di ritorno. Infine, per il secondo anno consecutivo, Delicatesse sarà Title Sponsor della squadra d'eccellenza giovanile Vero Volley Under16 femminile (5^ classificata agli ultimi campionati nazionali di categoria).



CONTATTI

delicatesse.it

info@delicatesse.it