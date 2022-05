La Dolcos Busnago sigla un accordo con Visette Volley per un settore giovanile di qualità

Grande novità nel panorama del volley giovanile lombardo: Busnago Volleyball Team e Visette Volley hanno siglato un accordo con l’obiettivo di creare un settore giovanile di altissima qualità a partire dalla prossima stagione agonistica 2022-2023. L’accordo è stato formalizzato nei giorni scorsi dal presidente di Busnago Volleyball Team Stefano Galbusera e dalla presidente di Visette Volley Laura Thorsteinsson.

Il direttore sportivo del progetto Busnago Visette Volley sarà Marco Giugni, mentre i tecnici saranno Davide Delmati, Max Bruini e Andrea Pirella, coadiuvati da uno staff di numerosi altri allenatori. Il progetto potrà contare sulla foresteria e sui pulmini per il trasporto delle atlete per allenamenti e partite. “Eravamo due realtà storicamente rivali sul campo - commenta il presidente di Busnago Volleyball Team Stefano Galbusera - ma accomunate dalla mission principale che è il settore giovanile: confrontandoci e parlando delle peculiarità del nostro sport ci siamo trovati d’accordo su molte cose e sui sistemi di lavoro. Le due società godono di ottima salute, ma abbiamo capito che mettendoci insieme potremo migliorare ancora di più i nostri settori giovanili, portandoli a un livello elevato”.

“Entrambe le società hanno tecnici molto validi, che stanno lavorando bene sul settore giovanile - sottolinea la presidente di Visette Volley Laura Thorsteinsson - Perciò abbiamo pensato di unire le forze per essere ancor più competitivi e per offrire migliori opportunità alle atlete, in un bacino di utenza ancora più vasto. Ci accomuna la voglia di dare il massimo alle nostre ragazze, che grazie a questo accordo potranno fare un percorso tecnico e formativo di grande qualità”. I dettagli dell’accordo verranno svelati nelle prossime settimane.