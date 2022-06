La Dolcos Busnago valuta atlete per il nuovo organico della Serie B1

La stagione 2021-2022 non è terminata da troppe settimane e bisogna già pensare alla prossima, l’attesa e ambiziosa 2022-2023. Il discorso è valido come non mai per la Dolcos Busnago, visto che la società brianzola sta allestendo le nuove squadre, a partire dalla prima che militerà nel campionato di Serie B1 per quel che riguarda il volley femminile. Oltre a questa compagine, la Dolcos ha fatto sapere di essere impegnata nella valutazione di atlete per i vari organici. Si sta parlando quindi della Serie B2, dell’Under 14 Eccellenza, dell’Under 16 Eccellenza e dell’Under 18 Eccellenza.

Tornando a parlare della prima squadra, i tifosi hanno ancora ben viva in mente la salvezza conquistata al fotofinish dalla squadra. Servivano un’impresa e soprattutto l’incrocio di vari risultati, una concatenazione che poi effettivamente c’è stata. Non sono stati annunciati gli obiettivi per il nuovo anno, ma l’impressione è che si punterà a mantenere nuovamente la categoria, però con meno affanno.