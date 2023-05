Finale Scudetto: inizia lo spettacolo, con la Vero Volley Milano che sfida Conegliano in Gara 1 al Palaverde

La Vero Volley Milano è pronta a tuffarsi nella sua seconda Finale Scudetto consecutiva nella Serie A1 femminile, la seconda assoluta della sua storia. L'avversario sarà sempre lo stesso: la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che sfrutterà il fattore campo per miglior posizionamento in stagione regolare (prima contro terza della classe). Si parte quindi domani, sabato 6 maggio, alle ore 20.45 al Palaverde di Villorba per Gara 1 di una Serie al meglio delle 5 partite (Gara 2 fissata all'Arena di Monza martedì 9 maggio sempre alla stessa ora).

Forte del bel cammino intrapreso finora, con l'eliminazione di Casalmaggiore in Gara 3 dei Quarti di Finale e di Scandicci in Semifinale, la formazione di Marco Gaspari cercherà di sfruttare entusiasmo e qualità per provare ad affermarsi sul campo delle pantere, proprio come successe la passata stagione nel primo confronto dell'atto finale dell'annata sportiva al quinto set (poi le lombarde persero in quattro partite, dopo aver ceduto in Gara 2 e Gara 4 al tie-break). Servizio, muro-difesa e tanta determinazione: ecco le qualità che hanno accompagnato Orro e compagne a guadagnarsi il pass per l'evento più prestigioso dell'anno, oltre alla garanzia di partecipare alla prossima CEV Champions League (da testa di serie del girone) e Supercoppa Italiana. Ma a Milano serviranno grinta e coraggio, perché Conegliano è anche l'unica squadra italiana che in questa stagione non sono mai riuscite a battere. Sono infatti tre i precedenti giocati: uno in Finale di Coppa Italia giocato all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno e due in campionato, con la costante del sorriso veneto in Finale. La Vero Volley ha però dimostrato di saper lottare, affidandosi all'esperienza delle sue atlete (su tutte Thompson, Larson, Folie, Sylla e Stevanovic), contando sulla freschezza di Begic, Stysiak, Davyskiba, Rettke e Candi, la determinazione di Parrocchiale ed il talento di Orro.

L'AVVERSARIA | PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Conegliano ha chiuso al primo posto in classifica con 72 punti grazie a 25 vittorie e una sola sconfitta (contro Scandicci, 0-3, il 4 dicembre, alla decima giornata). Da quella partita ha sempre vinto sia in Campionato, che Coppa Italia e nel Mondiale per Club, mentre in Champions League dopo aver chiuso imbattuto il girone, ha subito il 3-0 dal Fenerbahce Istanbul, che l'ha eliminata dal torneo. Il bilancio stagionale quindi è di 44 gare vinte e solo due perse (29 set subiti). Quest'anno la squadra veneta ha già vinto Supercoppa (vs Novara), Mondiale (vs VakifBank Istanbul) e Coppa Italia (proprio vs Milano) portando il suo palmares a quota 19: 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 6 supercoppe, 1 Champions e 2 Mondiali. In estate, se pur vincitrice di tutti i tre titoli messi in palio in Italia, la Prosecco DOC ha cambiato molto. Ha confermato il tecnico Daniele Santarelli e cinque atlete: Plummer, De Kruijf, De Gennaro, Wolosz e Fahr. Sono arrivate la statunitense Robinson dal Toyota (Jpn), la canadese Gray da Busto, la svedese Haak dal VakifBank Istanbul (Tur), Roberta Carraro da Martignacco, Federica Squarcini da Cuneo, Marina Lubian da Scandicci, Ylenia Pericati da Pinerolo e Alessia Gennari da Milano e Stephanie Samedy da Perugia a gennaio. Nell'ultima gara vinta 1-3 a Novara in Gara 2 di Semifinale, Santarelli ha schierato al palleggio Wolosz e in diagonale Haak, le centrali Lubian e Fahr, le schiacciatrici Robinson e Plummer e il libero De Gennaro.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Allard

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici: Carraro, Wolosz

Centrali: Squarcini, De Kruijf, Lubian, Fahr

Schiacciatrici: Plummer, Robinson, Gennari, Samedy, Gray, Haak

Liberi: De Gennaro, Pericati

Allenatore: Daniele Santarelli

PRECEDENTI

TOTALI, 25 in regular season 13-2 per Conegliano, nei Play Off Scudetto 6-1 per Conegliano, in Coppa Italia 4-0 per Conegliano, per un totale di 22 vittorie Conegliano e 3 Milano.

STAGIONALI, 3 (2 in campionato e uno in Finale di Coppa Italia) tutti vinti da Conegliano

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (23-25, 15-25, 23-25) - 8° giornata di ritorno Serie A1 2022/2023 - 5 marzo 2023 - Allianz Cloud di Milano (GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA)



ULTIMA VITTORIA DI MILANO VS CONEGLIANO: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano 2-3 - Gara 1 Finale Scudetto 2021/2022 - 30 aprile 2022 - Palaverde di Villorba.

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Raphaela Folie, a Conegliano dal 2016-22

Myriam Sylla, a Conegliano dal 2018-22

Marco Gaspari, a Conegliano dal 2011-14

PER CONEGLIANO

Alessia Gennari, a Milano nel 2021-22

Federica Squarcini, a Milano dal 2019-21

Kathryn Plummer, a Milano nel 2019-20

CURIOSITA’

- Quello di domenica sarà il quarto confronto stagionale tra le due squadre dopo quelli giocati in campionato e in Finale di Coppa Italia: tutti vinti dalle venete, il primo 3-1, il secondo e il terzo 3-0.

- Due delle tre vittorie di Milano sono state al Palaverde di Villorba.

- Ci sono tre atlete che nella finale dello scorso anno avevano la casacca diversa: Raphaela Folie, Myriam Sylla da una parte Alessia Gennari dall'altra.

- Federica Squarcini ha vinto con la maglia di Milano un CEV Cup nel 2021.

- In campo in questa Serie ci saranno 241 titoli con i club italiani e nelle coppe europee e medaglie con le rispettive nazionali:

30 Scudetti (18C, 12M), 40 Coppe Italia (28C, 12M) e 45 Supercoppe (30C, 15M)

11 Champions League (5C, 6M), 9 Coppe Cev (2C, 7M), 2 Challenge (1C, 1M) e 23 Mondiali (17C, 6M)

3 Ori (1C, 2M), 2 argenti (2M) e 2 Bronzi (1C, 1M) alle Olimpiadi

5 Ori (1C, 4M), 5 argenti (3C, 2M) e 6 Bronzi (3C, 3M) ai Mondiali

2 Ori (1C, 1M), 2 argenti (2M) e 2 bronzi (1C e 1M) alla Coppa del Mondo

1 argento (1M) e 1 bronzo (1M) alla Grand Champions Cup

18 ori (7C, 11M), 9 argenti (2C, 7M) e 4 bronzi (2C, 2M) alla VNL (ex GP)

7 ori (3C, 4M), 3 argenti (3C) e 9 bronzi (4C, 5M) agli Europei

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23: Jordan Thompson 8 punti ai 400, Magdalena Stysiak 5 ai 350 punti, Raphaela Folie 3 ai 250 punti, Anna Davyskiba 2 ai 200 punti (Milano), Kelsey Robinson 3 ai 250 punti, Federica Squarcini 4 ai 150 punti (Conegliano). Isabelle Haak 1 ai 50 muri (Conegliano).

In tutti i campionati compresi i Play Off: Magdalena Stysiak 2 ai 1400 punti, Myriam Sylla 2 ai 2200 punti (Milano); Alexa Gray 4 ai 1300 punti (Conegliano); Magdalena Stysiak 2 ai 100 ace, Hanna Davyskiba 3 ai 50 ace (Milano); Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano).

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Abbiamo raggiunto un traguardo importante. Sicuramente le Serie contro Casalmaggiore e Scandicci ci hanno insegnato a soffrire, visto il percorso articolato, e la soddisfazione di giocarci la Finale Scudetto per la seconda stagione consecutiva è enorme. Sappiamo che squadra è Conegliano e quanto sia abituata a queste partite, ma noi vogliamo giocarci le nostre opportunità. Se siamo arrivati a questo punto è merito della squadra. Tutte, anche in Gara 3 di Semifinale, hanno dato il massimo quando sono entrate. E' vero, le venete in questa stagione non ci hanno lasciato giocare nei tre precedenti match, ma del resto non hanno fatto giocare quasi nessuno. Hanno perso due gare in una stagione e sono attrezzate per vincere tutto. Quello che dobbiamo pensare noi, però, è focalizzarci su una partita alla volta. Siamo stati bravi a posizionarci davanti a Scandicci, Novara e Chieri e la qualificazione in Champions League da testa di serie per la seconda stagione di fila e alla Supercoppa Italiana per la prima ci rende contentissimi e conferma le nostre ambizioni. Non so se siamo l'anti Conegliano, ma sicuramente vogliamo rimanere lassù, tra le grandi".

VIDEO - Alessia Orro (palleggiatrice Vero Volley Milano): "Essere in Finale Scudetto per la seconda stagione di fila è un grande obiettivo raggiunto e non vogliamo fermarci qui: lotteremo per raggiungere un sogno. Le due Gare 3 giocate nei quarti e in Semifinale ci hanno sicuramente provato a livello fisico ma anche consolidato le nostre certezze. Nei Play Off si gioca tanto, a distanza di poco tempo, e ci si allena poco: questo ci ha permesso di sviluppare tecnica e amalgama in modo importante, con una pallavolo di grande qualità e meno alti e bassi. Sacrifici, cuore e grinta di squadra saranno le qualità determinanti per battere Conegliano".

FINALE SCUDETTO (tutte le gare in diretta volleyballworld.tv, Rai Sport + HD, Sky Sport)

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

IL PROGRAMMA

GARA 1

Sabato 6 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VERO VOLLEY MILANO

GARA 2

Martedì 9 maggio ore 20.45

VERO VOLLEY MILANO – Prosecco Doc Imoco Conegliano

GARA 3

Giovedì 11 maggio (se 2-0: ore 18.00) – (se 1-1: ore 20.45)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VERO VOLLEY MILANO

EV. GARA 4

Sabato 13 maggio ore 21.25

VERO VOLLEY MILANO – Prosecco Doc Imoco Conegliano

EV. GARA 5

Lunedì 15 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VERO VOLLEY MILANO