Domenica all'Arena per la Vero Volley Monza: è sfida a Bergamo

Nuova sfida nel Campionato di Serie A1 femminile 2021-2022, recentemente impreziosito dal title sponsor vivo, per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, impegnata dopodomani, domenica 23 gennaio, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld), tra le mura amiche dell'Arena di Monza, contro la Volley Bergamo 1991, per la terza giornata di ritorno della stagione regolare.

Forti della vittoria firmata in CEV Champions League in Francia contro Mulhouse, nella quarta partita della Pool B, le monzesi, che in Serie A1 non scendono in campo dalla sfida del 9 gennaio contro Busto Arsizio (vittoria per 3-0) complice alcune positività di Chieri che hanno costretto al rinvio della gara lo scorso weekend, inseguono l'undicesimo centro stagionale, l'ottavo consecutivo in campionato. All'andata Danesi e compagne si imposero a Bergamo con un netto 3-0, affidandosi alle invenzioni di Lazovic (MVP), Stysiak e Gennari per risolvere il confronto con le orobiche in poco più di un'ora e mezza. L'obiettivo delle brianzole sarà quindi quello di riproporre il servizio preciso delle ultime uscite, che in graduatoria generale della Lega le vede al terzo posto con 62 ace, importante inoltre per consolidare l'efficacia della correlazione muro-difesa, ben interpretata da Danesi (miglior muro finora della Serie A1 con 38 blocks) e Parrocchiale (super in difesa e ricezione nell'ultimo periodo, premiata come migliore in campo nella sfida contro le bustocche).

La Volley Bergamo 1991, però, sarà diversa rispetto al primo confronto stagionale con le rosablù. In primis perché ad arricchire il roster sono arrivate la centrale croata Butigan e l'opposto americano May, e poi perché la squadra di Giangrossi, che ha salutato Enright e Marcon, sembra aver trovato una giusta alchimia nel gioco. Le rossoblù lo hanno dimostrato nell'ultimo confronto con Scandicci, perso 3-1 dopo aver vinto il primo set ma molto positivo per le padrone di casa nonostante la sconfitta.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – VOLLEY BERGAMO 1991

Palleggiatrici DI IULIO, TURLA'

Centrali OHMAN, OGOMS, SCHOELZEL, BUTIGAN

Schiacciatrici MAY, BORGO, CICOLA, LANIER, LODA, CAGNIN

Liberi FARAONE

Allenatore GIANGROSSI

PRECEDENTI

1, in Serie A1 (1 successo Monza, 0 successi Bergamo)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Volley Bergamo 1991 - Vero Volley Monza 0-3 (3a giornata di andata Serie A1 femminile 2021-2022) – 20 ottobre 2021 – Palazzetto dello Sport di Bergamo.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Jennifer Boldini, a Bergamo nella stagione 2017-2018

Alessia Gennari, a Bergamo dal 2015 al 2017

Gaia Moretto, a Bergamo nel 2020-2021

PER BERGAMO

Sara Loda, a Monza nella stagione 2017-2018

Isabella Di Iulio, a Bergamo nella stagione 2019-2020

CURIOSITA’

Moretto la passata stagione vestiva la maglia di Bergamo.

Le due squadre si sono incontrate due volte nel pre-campionato, con due vittorie monzesi.



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Contro Bergamo ci aspetta una sfida molto importante. Le orobiche hanno dimostrato di essere toste: Scandicci lo ha toccato con mano perdendo il primo set e poi rimettendo concretezza nel secondo, utile a farle portare a casa la vittoria. Affrontiamo una Bergamo diversa rispetto all'andata, non solo per gli inserimenti nuovi ma anche per alcuni accorgimenti fatti. Per noi sarà quindi fondamentale partire aggressivi e fare tre punti. Vogliamo rimanere in alto in classifica e sappiamo che per farlo dovremo non sbagliare le due partite che ci attendono praticamente a 48 ore di distanza l'una dall'altra".

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

3a giornata di ritorno

Sabato 22 gennaio ore 19:00

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Acqua & Sapone Roma Volley Club (VBTV)

Sabato 22 gennaio ore 19:30

Delta Despar Trentino - Il Bisonte Firenze (VBTV)

Sabato 22 gennaio ore 20:30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Unet E-Work Busto Arsizio (diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 23 gennaio 17:00

Reale Mutua Fenera Chieri - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (VBTV)

Vero Volley Monza - Volley Bergamo 1991 (VBTV)

Savino Del Bene Scandicci - Bosca S.Bernardo Cuneo (VBTV)

Domenica 23 gennaio ore 18:15

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (diretta Sky Sport Arena e VBTV)

CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 34**; Savino Del Bene Scandicci 32*; Igor Gorgonzola Novara 31**; Vero Volley Monza 31**; Unet E-Work Busto Arsizio 29*; Reale Mutua Fenera Chieri 22***; Bosca S.Bernardo Cuneo 18**; Il Bisonte Firenze 17****; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12*; Delta Despar Trentino 10**; Volley Bergamo 1991 9***; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9**; Acqua & Sapone Roma Volley Club 8**; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 8***.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno