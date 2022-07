Elena Radice conquista la Serie A2 e saluta la Dolcos Busnago

Elena Radice saluta la Dolcos Busnago per tentare l’avventura in Serie A2. È stata infatti scelta dalla Tecnoteam Albese, formazione comasca che ha assaggiato questa categoria per la prima volta nell’ultima stagione, disputando un ottimo campionato e conquistando i play-off. La ragazza, nata ad Erba il 7 novembre del 2004, va a completare il roster di Albese dopo il ritorno di Rolando. Abita a Limbiate (Monza-Brianza) ed è alta 1,60 metri. Nell'ultima stagione ha giocato appunto a Busnago in B1, negli anni passati invece in serie C a Bellusco e in precedenza nelle giovanili a Sovico. Frequenta il liceo scientifico a Cesano Maderno, il prossimo anno sarà quello della maturità scolastica, ma anche di una importante crescita nel volley al fianco di Rolando e di tante altre compagne con esperienza.