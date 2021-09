Il Vero Volley Monza sogna anche coi maschi: è un Galassi da 13 quello che vola in finale per l'oro agli Europei

Dopo le tre medaglie d'oro nel femminile, il Vero Volley Monza potrebbe aggiungerne una quarta al suo palmares. Sarebbe quella di Galassi, che con la sua Italia ha ottenuto il pass per la finalissima a Eurovolley 2021 contro la Slovenia battendo la Serbia 3-1.

Importantissimi i 13 punti dell'atleta di Monza, molti messi a terra durante i momenti cruciali della sfida.

Le battute del primo set fanno pregustare la battaglia e infatti la frazione di gioco è combattuta punto a punto con gli azzurri a chiudere ai vantaggi; fotocopia il secondo set; nel terzo gli azzurri sono bravi a mantenere alta la concentrazione, pur trovandosi spesso a inseguire sotto di due lunghezze, le stesse due che chiudono la frazione di gioco. È senza storia l’ultimo set: la squadra si fa sentire con un clamoroso 0-5, la Serbia tenta di rientrare in gara, ma complici i muri azzurri e le belle giocate il divario non fa che aumentare e arriva presto il 16-24, che si trasforma in un 18-25. LA finalissima è prevista per le 21 di domenica 19.